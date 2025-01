PetroShore lanza su AMLTool

PetroShore, líder en consultoría en cumplimiento normativo, anuncia el lanzamiento de su innovadora AMLTool, una herramienta tecnológica avanzada diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones internacionales de blanqueo de capitales (AML).

En un contexto donde la normativa sobre blanqueo de capitales se vuelve cada vez más estricta y las consecuencias legales más graves, las empresas deben adoptar medidas efectivas para protegerse. AMLTool de PetroShore proporciona una solución integral para identificar, prevenir y gestionar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales, asegurando el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales de manera sencilla y eficiente.

Beneficios Clave del AMLTool de Petroshore Cumplimiento Normativo Eficiente: La herramienta facilita el cumplimiento de las leyes y normativas internacionales sobre banqueo de capitales. Con su uso, las empresas pueden evitar sanciones severas derivadas de no cumplir con las regulaciones financieras locales e internacionales.

Monitoreo y Detección de Actividades Sospechosas: AMLTool permite a las empresas monitorear transacciones y actividades sospechosas, lo que ayuda a detectar de manera temprana patrones relacionados con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Esta detección temprana minimiza riesgos financieros y reputacionales.

Automatización y Reducción de Errores: Mediante la automatización de los procesos de verificación de clientes y evaluación de riesgos, AML Tool reduce la carga operativa, aumentando la eficiencia y precisión en el proceso de cumplimiento, al tiempo que disminuye los errores humanos.

Integración de Soluciones KYC (Know Your Customer): La herramienta incorpora soluciones de verificación de clientes, lo que permite a las empresas asegurar que están trabajando con clientes legítimos, verificando su identidad, antecedentes y riesgos asociados.

Generación de Reportes Detallados: AML Tool genera reportes detallados y fácilmente auditables que facilitan el cumplimiento y permiten a las empresas mantener registros transparentes para auditorías internas y externas.

¿A Quién Va Dirigida AMLTool ? AMLTool está diseñado para empresas de diversos sectores, especialmente aquellas que manejan grandes volúmenes de transacciones financieras o que están expuestas a riesgos elevados, como:

Bancos y Entidades Financieras

Instituciones Financieras No Bancarias

Empresas de Seguros

Empresas de Servicios de Pago

Empresas de Asesoría Legal y Consultoría Financiera

Comercio Internacional y Empresas de Transacciones de Alto Volumen

Sector Inmobiliario y Empresas de Compra/Venta de Bienes

Este tipo de herramientas son esenciales para aquellas empresas que operan en sectores altamente regulados o internacionales, donde el riesgo de ser involucrado en actividades ilícitas es mayor.

Un Paso Adelante en el Cumplimiento y la Seguridad PetroShore, con más de 20 años de experiencia en el sector del cumplimiento normativo y con 12.500 casos de éxito, ha desarrollado AMLTool para ayudar a las empresas a protegerse de los riesgos asociados al blanqueo de capitales y al fraude financiero, proporcionando una solución tecnológica avanzada y adaptada a las necesidades de cada cliente.

AMLTool es parte del compromiso continuo de PetroShore para proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para operar de manera ética, eficiente y conforme a las regulaciones internacionales más exigentes.

Acerca de Petroshore PetroShore es una empresa líder en consultoría y formación en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, especializada en ayudar a empresas a crear una cultura de transparencia y responsabilidad. Con una amplia experiencia en la implementación de soluciones personalizadas, PetroShore ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones internacionales y a proteger su reputación.

Para más información sobre el AMLTool y cómo puede ayudar a la empresa, visitar amltoolpro.com.