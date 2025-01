Dr. Álvaro Moreno, jefe del Servicio de Urgencias de Policlínica Gipuzkoa: "Lo aprendido durante el COVID, como cubrirse al toser, lavarse las manos, usar mascarilla y vacunarse, son clave para prevenir la gripe"

Tras semanas de aumento continuo, la incidencia de gripe en Euskadi desciende a 67,7 casos por 100.000 habitantes, acompañada de una reducción en los ingresos hospitalarios En las últimas semanas, Gipuzkoa ha registrado un notable incremento de casos de gripe, un fenómeno habitual en invierno, pero acentuado por las bajas temperaturas y las condiciones propias de esta época del año. Álvaro Moreno, jefe del Servicio de Urgencias de Policlínica Gipuzkoa, señala que este aumento se debe a varios factores: "El frío reseca la mucosa nasal, reduciendo nuestra barrera de protección frente a los virus. Además, pasamos más tiempo en espacios cerrados y con poca ventilación, lo que facilita la propagación del contagio", detalla el especialista.

Álvaro Moreno subraya la importancia de identificar los síntomas de alerta que pueden requerir atención médica urgente, como fiebre persistente que no baja con antitérmicos, como Paracetamol e Ibuprofeno, dificultad para respirar o dolor torácico. "Estos pueden ser indicios de complicaciones como una neumonía, que también puede manifestarse con tos productiva, fiebre mantenida y fatiga severa", añade.

Aunque los síntomas de la gripe y el resfriado común pueden confundirse, el jefe de Urgencias de Policlínica Gipuzkoa aclara algunas diferencias clave: "La gripe suele conllevar fiebre, dolores musculares y articulares, y en ocasiones, síntomas digestivos como náuseas y vómitos. Por otro lado, el resfriado presenta más congestión nasal y dolor de garganta, pero suele ser menos intenso".

Para evitar su contagio, el especialista recuerda medidas básicas que se popularizaron durante la pandemia del COVID y que siguen siendo eficaces para prevenir el contagio de la gripe. Entre ellas, cubrirse la boca al toser o estornudar, lavarse las manos con frecuencia, usar mascarillas en entornos concurridos, ventilar espacios y mantenerse hidratado. Además, destaca la importancia de la vacunación antigripal: "La vacuna se elabora cada año en base a las cepas predominantes, y es fundamental para reducir entre un 50% y 80% las complicaciones asociadas a la gripe", explica el doctor.

Para la mayoría de los casos leves, el tratamiento en casa con analgésicos como Paracetamol es suficiente. "Lo importante es tratar los síntomas y mantenerse hidratado. Aunque existen tratamientos antivirales específicos para la gripe, su uso está reservado para ciertos grupos de riesgo y no han demostrado una gran eficacia en evitar complicaciones graves", señala.

Un mensaje de tranquilidad

Álvaro Moreno concluye enviando un mensaje de calma a la población. "La mayoría de los casos que estamos viendo son leves y se resuelven con medidas sintomáticas en casa. Aunque la incidencia es alta, no estamos ante una situación de alarma. Mantener las precauciones y recurrir al médico solo en caso necesario es la clave para afrontar esta temporada de gripe".