Lidó Rico utiliza simbólicamente 'los malabarismos y el esfuerzo empresarial' de las familias del mueble

28 de Enero de 2025.- La Iglesia de San Francisco ha sido el lugar elegido para presentar la 63 edición de la Feria del Mueble Yecla (FMY), un certamen que este año lleva por lema 'Asiento, a veces siento’ y cuya gráfica publicitaria ha sido desarrollada por el artista yeclano José Ramón Lidó Rico, una figura internacional cuya obra se ha expuesto por medio mundo.

A la presentación han asistido la presidenta del Comité Ejecutivo de la FMY y alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara; el director del certamen, Juan Miguel Zornoza; el autor del cartel, José Ramón Lidó Rico, y el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), Rafael Gómez.

Hay que destacar la apuesta escénica de la FMY en la presentación, con la transformación de la Iglesia de San Francisco en un espacio cargado de lirismo. El escenario, flanqueado por cajones de serrín, conforman un acceso material y metafórico que ha servido para llenar todo el espacio de ese olor tan característico que desprende, como una metáfora de “lo nuclear” y de la versatilidad del sector. Una presentación y una puesta en escena que se ha convertido en toda una experiencia para los sentidos.

Zornoza ha destacado, sobre el trabajo de Lidó Rico que con su cartel “hemos dado un salto cualitativo”. “Este año se parte de un enfoque radicalmente distinto al de ediciones anteriores, porque hemos apostado por el arte y por el sentimiento”. Y ha añadido, “se expone arte, el arte que las industrias son capaces de crear. Y se expone sentimiento también, el sentimiento que los industriales y artesanos de nuestra ciudad ponen en su obra”.

Y es que, la gráfica publicitaria de este año es, en todos los sentidos, una obra de arte, no un simple cartel. Lidó Rico ha concebido, para ilustrar la 63º edición, una pieza fotográfica realizada 'ad hoc' cargada de simbolismo y poesía, con la figura proyectada de él mismo mediante técnicas de fotoluminiscencia que representan a los industriales del mueble en forma de malabarista, como metáfora de aquellos emprendedores yeclanos que, con gran esfuerzo y superación, han hecho de Yecla y de la Región de Murcia el epicentro del sector.

El artista ha defendido en la presentación que con su obra “persigue hablar de personas y emociones a través de un pasado, encarnado en los equilibrios que muchas familias llegaron a formular durante años para sacar adelante sus empresas, y de un latente presente, porque el empuje al que cualquier ciudad del futuro aspira, tiene en Yecla su mejor ejemplo”.

El lema de este año, 'Asiento, a veces siento’ está muy presente en el cartel elaborado por Lidó Rico que ha jugado con la esfera emocional del 'sentir', con la parte emocional que siempre ha estado ligada a la FMY y a Yecla, y el 'asiento' como raíz y base, por un lado, y el 'asiento' como la pieza primigenia y un producto tangible directamente relacionado con las empresas que conforman la familia del mueble, la madera e industrias afines.

Lidó Rico, cuyos orígenes familiares están también ligados al sector del mueble, ha utilizado otra metáfora para hablar de la trayectoria del sector y de la feria, que cuentan con una “solidez en sus raíces que ayudaron a hacer crecer el tronco de una industria, cuyas ramas, siguen brotando y prosperando sin conocer límite alguno”, como también viene a expresar la gráfica de esta 63º Edición.

De una manera poética, el cartel de este año muestra una feria, en palabras de Lidó Rico, “cuyo apellido exhala un cálido sabor a serrín recién nacido. Contempla la roja fragancia de las sillas que mis manos sostienen, en la magia de su acrobacia no hay sombras sino sueños, porque bajo el fuego de la constancia y el buen hacer no existe oscuridad alguna. Eleva el semblante para observar esas piruetas, quizá entonces descubras que allí, los anhelos de prosperidad se cristalizan entre listones de ventura y certeza”.

Por su parte, el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, ha destacado sobre el autor del cartel que “sin duda alguna, era la guinda que le faltaba a la Feria del Mueble de Yecla en esta ya edición número 63. Un artista de la talla nacional e internacional, como es Lido Rico”. Y haciendo un paralelismo ha señalado que el autor del cartel representa “a todas aquellas familias que generación tras generación han venido trabajando en el sector del mueble, en las diferentes fábricas del mueble. Eso ha hecho que el mueble en Yecla se haya ganado una solvencia, una garantía, una calidad, un prestigio a nivel nacional e internacional, como el prestigio que también tiene él”.

Por último, la presidenta del Comité Ejecutivo y alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, ha cerrado el acto destacando “el apoyo incondicional por parte de otras administraciones, en este caso del Gobierno regional, a través de la Consejería, a través de la Dirección General y a través del INFO”. “Porque está en las administraciones la obligación, y lo subrayo, la obligación de apostar por modelos de éxito como es el de la Feria del Mueble de Yecla”, ha añadido.

Y también poniendo en valor “nuestro tejido industrial, en todas sus vertientes, desde la innovación, el diseño, la producción, la fabricación, el transporte, la comercialización o las industrias afines, todo ello, junto a la Feria del Mueble de Yecla, hacen que lo que en Yecla sucede sea único”.

LIDÓ RICO: UNA OBRA EXPUESTA EN MEDIO MUNDO

Lidó Rico (Yecla, Murcia, 1968), estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de San Carlos de Valencia y se graduó en 1991 en la École Superieure du Beaux-Arts du Paris. Desde 1989 tiene obras galardonadas que se han citado desde España a Colombia, de Hungría a Egipto y ha expuesto en España, Italia, Japón y Estados Unidos. Su obra ha sido exhibida en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, diversas instituciones como la Colección Spanish Bank Madrid, así como en colecciones públicas y privadas.

Es figura central dentro de la nómina de artistas que actualmente trabajan conceptualmente sobre el cuerpo como lugar de conflicto. Hay en su obra una latente preocupación por el ser humano y la identidad en la sociedad contemporánea, y eso se plasma en la utilización del cuerpo como herramienta y elemento central de su obra.

Se podría decir que su producción artística, que siempre parte de la esfera de sus propias emociones, se ubica en la dualidad del sujeto y del objeto, de lo performativo y lo escultórico, y que su propuesta es una mirada lúcida a la hora de transcribir la disolución el concepto hegemónico del ser humano.

Ejemplos cercanos de su producción artística los encontramos en el 'quejío' que protagonizó el cartel del LXII Festival Internacional del Cante de las Minas, en donde plasmó “el instante de duende en el que el cantaor da lo que tiene en lo más profundo de su alma”; o en el cartel de las Fiestas Patronales de Yecla de 2017, en la que se ilustraba de forma simbólica a una madre y su hijo y que rompió con la tradición de que la Virgen fuera el centro de la imagen.