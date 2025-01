No nos olvidemos de Valencia (II): “Seguimos ayudando a solventar problemas”

Trece semanas puede ser mucho o poco tiempo, de acuerdo a una gran cantidad de variables. Frente a las catástrofes naturales quisiéramos que todo avanzara más rápido, que se restableciera el orden de las cosas, encontráramos el sentido a la nueva vida prontamente; pero la reconstrucción es un terreno movedizo, aún lleno de lodo, con flashes de las imágenes más cruentas que se repiten en la memoria y el peligro de la burocracia.

Los esfuerzos siguen siendo evidentes desde diferentes lugares de España y el mundo. La voluntad no cesa de reponerse, las historias siguen saliendo a la luz y el olvido es ese terreno que eriza la piel, por ser la calle sin salida en la que no queremos que duerma todo lo ocurrido en Valencia.

Durante varios días, Enrique Caballero Espinosa (Kike) y Rafael Torres Plata (Rafa), dos voluntarios de RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España) estuvieron en diseminados de Chiva, extrarradio de Quart de Poblet, puntos de reparto de Paiporta, Aldaia, Alfafar, Algemesí y Torrent. Sus historias las comparten hoy y su compromiso continúa vigente con los afectados en Valencia.

Ninguno de los dos estima veraz la cobertura periodística, disponible a través de las noticias. Para Kike, las noticias de la tele no se han correspondido totalmente con lo vivido allí. “Más bien han sido efectistas y han hecho hincapié en el morbo y con el tiempo se ha ido diluyendo esa información para dar paso casi a una normalidad que no es real”. Para Rafa, los medios obvian parte de la información.

Hoy relatan más detalles de sus experiencias, destacan la solidaridad del pueblo español, de la gente joven, sobre todo en los primeros días de la tragedia. Ver esa ayuda incondicional llegada de todos los puntos de España, tanto material como de personas, los emociona hasta la fecha.

Estar en Valencia les ha demostrado su valía y capacidad para organizar, gestionar y ayudar en todo lo posible en situaciones de riesgo tan imprevisibles como la sufrida.



¿En qué han consistido vuestras actividades allí? Kike: Pues nuestra ayuda allí ha consistido de todo un poco. Recuerdo el primer día que tras conducir toda la noche, me dí una ducha rápida en casa de mi compañero Fernando, me enfundé mi uniforme de faena y me puse a trabajar junto a los compañeros de RAGCE: Fernando, Lucía, Silvia y otros compañeros y voluntarios en la limpieza de una fábrica de piensos para ganado, en Chiva; que llevaba una semana cerrada por el barro acumulado dentro de la nave. Conseguimos dejarla operativa en aquel primer día. Los animales no entienden de DANA ni de catástrofes y tienen que alimentarse para vivir.

A partir de aquel día hicimos de todo, sin decir “no” a nada: limpiar fango, lodo y agua, desatascar arquetas, limpiar accesos a viviendas y naves, arreglar caminos rurales para que los coches de los vecinos pudiesen pasar por ellos, repartir víveres y ayuda humanitaria en nuestros coches particulares, gestionar llegada de trailers a las naves donde almacenábamos y descargar esos trailers, sobre todo al principio que no venían paletizados.



Descargamos más de diez trailers llegados desde diferentes puntos de la geografía española y que RAGCE gestionaba desde su salida hasta nuestros puntos de descarga.

Ayudamos en Cuarteles de la Guardia Civil como los de Alfafar y Paiporta en todo lo que nuestros compañeros necesitaban, les llevábamos uniformes donados por otros compañeros desde diversos puntos de España, ya que en esos cuarteles lo habían perdido todo.

Otro de nuestros cometidos diarios era ayudar a domicilios a sacar muebles reventados por el agua y el fango y organizar la donación de muebles para volver a amueblar esas casas. Desde camas, colchones, somieres y armarios, hasta camas articuladas para personas mayores, cocinas de gas, microondas y más.

Con mi formación como psicólogo tuve la oportunidad de ayudar tanto a personas con problemas personales, debido a lo sucedido como a solucionar situaciones debido al nerviosismo propio de la situación.

Un nuevo compañero

Durante mi estancia en Valencia me vi forzado a hacer un viaje de regreso a casa para llevarme a un gatito que rescatamos en una nave. Su madre y hermano habían fallecido ahogados por la riada, y dado que no podía tenerlo allí, volví a casa con él como acompañante.



Al llevarlo al veterinario comprobamos que solo tenía un mes de vida. Venía desnutrido, con el rabo roto por dos sitios, un ojito mal y parásitos internos y externos, solo pesaba 570 gramos. Hoy es mi “bichito” inseparable, me sigue a todos lados y ya pesa 1,6 kilos.

Ha sido un auténtico regalo que Valencia ha puesto en mi camino. De paso en casa gestioné con varios amigos de Cádiz nuevas ayudas para llevar. Días más tarde volví con el coche cargado de bidones de pintura y útiles para pintar, así como alimentos para bebés y ancianos, biberones, pañales, ropa y productos de limpieza.

Rafa: Recalcar lo dicho por Kike, a la vez que destacar su labor como psicólogo, el seguimiento y apoyo psicológico que realizaba junto con otros compañeros a personas mayores y vulnerables a las que se visitaba con regularidad para conocer sus necesidades y así poder conseguirles la ayuda necesaria de manera organizada es digno de elogio.

En mi caso también tuve que hacer un viaje a Córdoba para cargar mobiliario de hogar para una familia que lo había perdido todo.



¿Cómo ha sido vuestro contacto directo con las personas afectadas? Kike: Desde el minuto uno he tratado de ser empático y de tratar a las personas como quisiera que me trataran a mí, escuchando sus necesidades, sus prioridades y sin entrometerme, ni querer ser sobreprotector; simplemente adaptando mi ayuda a lo que se me demandaba, eso sí, siempre con una sonrisa y un gesto de apoyo y sin decirles nunca que no a nada, todo es posible si lo intentas. Dejé en Valencia a muchos amigos para siempre y conocí a compañeros por los que daría todo sin dudarlo.

Rafa: Cómo bien dice Kike tratando de ser empático, y además, en general a las personas damnificadas les costaba mucho trabajo decirte lo que necesitaban, tenías que insistirles o incluso ofrecerle para que ellos te dijesen cúal era su necesidad prioritaria.

¿Cómo valoráis la gestión de las instituciones? Rafa: Yo particularmente, habiéndolo vivido in situ, no la podría calificar de buena. Es cierto que la magnitud de la catástrofe desborda cualquier organización por buena que sea, pero lo que es cierto es que desde antes de que sucediera la riada se fueron cometiendo una serie de irregularidades. Es cierto que dadas las circunstancias meteorológicas que se estaban dando no se hubiesen podido minimizar los daños materiales, pero los humanos sin duda sí. Al igual que no se ha enviado toda la ayuda, ni material ni de personal que la situación en cada momento está requiriendo.

Kike: Por experiencia propia puedo decirte que incluso hemos tenido problemas al ayudar con algún que otro ayuntamiento. Personalmente pienso que las ayudas en estos momentos deben estar por encima de la política.

¿Seguís en contacto con Valencia? Rafa: Ambos regresamos a principios de diciembre,pero nuestra mente sigue allí. Seguimos en contacto tanto con compañeros, voluntarios como con las personas a las que hemos ayudado o colaborado.

Aún desde la distancia hemos tenido conocimiento de algún que otro punto que se requería ayuda y hemos tirado del teléfono, poniéndolos en contacto con compañeros y voluntarios in situ para que les den la ayuda requerida e incluso poniendo en contacto a personas que querían colaborar económicamente directamente con las personas afectadas y los voluntarios colaboradores, para que comprasen la ayuda necesaria.

Kike: Sí, prácticamente a diario hablamos con amigos que dejamos allí, con familias a las que ayudamos y por las que nos interesamos, para saber sus necesidades actuales. Tenemos varios grupos de WhatsApp por los que seguimos ayudando a solventar problemas junto a ellos.



¿Os ha afectado Valencia? Rafa: Sin duda hay que decir que sí. La mente sigue allí, máxime cuando seguimos viendo lo que siguen necesitando.

Yo sigo con atención todas las noticias tanto por radio, televisión y redes sociales, que siguen dando sobre las zonas afectadas. Destaco la gratitud interior que siento al poder ayudar de la manera que sea, eso no tiene precio. Eso vale mucho más que la ayuda en sí puedas aportar.

Kike: Por supuesto que nos ha afectado y lo sigue haciendo. En mis años como Guardia Civil viví situaciones difíciles, pero esto ha superado todo. Un trocito de mi corazón se quedó allí y en casa ondea la bandera valenciana desde que volví de allí, símbolo de mi apoyo moral al pueblo valenciano.

¿Destacaríais alguno o algunos momentos de lo vivido allí? Rafa: Decir que los momentos significativos allí vividos van en base al grado de utilidad de la ayuda prestada. Por destacar alguno, cuando conseguimos y le entregamos una cama articulada para una señora de 86 años que hasta ese día seguía durmiendo en un colchón en el suelo, con la particularidad de que tampoco podían levantarla para sentarla porque carecían de un sillón para poder incorporarla.



O cuando nos avisaron para que lleváramos un porte de agua con la furgoneta a un punto de reparto de ayuda en la población de Alfafar y vemos que según íbamos descargando se acercaban multitud de vecinos a retirar botellas de agua. Por supuesto dimos un segundo y un tercer porte desde los almacenes en que RAGCE tenía guardadas las mercancías recibidas desde las delegaciones de toda España.

Me dio mucha pena ver cómo algo tan simple y cotidiano para todos en condiciones normales, en aquel momento y para aquellos vecinos era un bien muy escaso y preciado. Máxime cuando casi había pasado un mes del trágico día.

También destaco el día que hicimos entrega de comida para gatos a una chica, que se estaba haciendo cargo de todos los animales que estaban apareciendo en el fondo del barranco, arrastrados por la riada. Se nos puso a llorar porque veía momentáneamente solucionado su problema.

Kike: Sin duda alguna la ayuda a aquella familia a la que ayudamos a limpiar su casa y a la que llevamos víveres a diario y camas para que dejaran de dormir en el suelo; aunque también las funciones de descarga y reparto junto a Rafa, la mejor persona que he conocido en Valencia. Nuestras bromas a diario para alegrar a la gente, el día que conocí a Carlos y Nacho, amigos de otro amigo de Cádiz que me abrieron las puertas de sus casas para que pudiera dormir allí durante mi segunda estancia en Valencia.

Recuerdo a los amigos pakistaníes del Kebab que me ofrecieron poder ducharme en su casa sin conocerme de nada, cuando no tenía dónde hacerlo, la bonita familia de Maderas Koala y el momento en que conocí a Danito (el gato) y me decidí a traerlo a casa conmigo. Fueron muchos los momentos especiales que se quedan anclados en lo más hondo de mi corazón.



Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia y sobre todo para que podamos seguir aportando un granito de arena para que no nos olvidemos de lo que ha sucedido, sucede y va a seguir sucediendo allí, pues a pesar del tiempo transcurrido falta mucho por resolver para que se vuelva a la normalidad.

¡NO NOS OLVIDEMOS DE VALENCIA! ------------------------

Imágenes cortesía de los entrevistados.