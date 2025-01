HSN Saling Team gana el 3er evento de las Barcelona Winter Series de J70

Con unas fantásticas condiciones para la navegación, concluyó ayer en Barcelona el tercer evento de las Winter Series de J70. Como viene siendo habitual en los últimos meses, hubo una una altísima participación con mas de 25 equipos y doce naciones representadas: Alemania, Francia, Hungría, Reino Unido, Suiza, Ucrania, Portugal, Suecia, Dinamarca, Austria, Países Bajos y España.

La competición estuvo muy reñida hasta el final, y gracias a los dos primeros de la última jornada el equipo canario HSN Sailing Team, lograba escalar hasta la primera plaza de la clasificación general de esta tercera serie con cuatro victorias parciales y 20 punto, con cuatro de ventaja sobre el siguiente clasificado HangTen-Hnos. Berga que bajaba a la segunda plaza y 24 puntos. Mientras que el tercer cajón del podio era esta vez para otro barco español el Noticia, de Luis Martín Cabiedes que terminaba con 26 puntos y un primer puesto en la sexta manga. El primer barco exranjero, cuarto clasificado, fue el danés Nordic Shipping de Frederick Hvalsoe. Y quintos eran los jóvenes del Bodega Can Marlés, comandados por el chicharrero Alejandro Pérez, que empataban a 39 puntos con el cuarto.

Regatistas de mucho nivel compiten en J70 En esta ocasión, el campeón de este tercer evento - HSN Sailing Team - tuvo de patrón al grancanario Javi Padrón, con el ex-olímpico Luis Martínez Doreste a la táctica -a quien sustituyó Toni Rivas durante la jornada del sábado-, el lanzaroteño Gonzalo Morales al trimming (sustituyendo a Ricardo Terrades) y terminaba la zaga el grancanario Adolfo López Quevedo en la proa. El HangTen-Hnos. Berga estuvo tripulado por el catalán Món Cañellas a la caña, el grancanario Jorge Martínez Doreste como táctico, Manuel Carrión de proa y Alberto Guillén de trimmer. En el tercer cajón del podio, a borde del Noticia, acompañaron a Martín Cabiedes, el grancanario Alberto Padrón, el vasco Jon Larrazábal, Paula Cristina García y el gallego Luis Bugallo.

Las International Barcelona Winter Series de J70 es una competición que consta de cinco eventos que se vienen celebrando mensualmente desde noviembre y que terminará en marzo coincidiendo ya con las Barcelona Spring Series. La regata cuenta con una clasificación general en la que cuentan todas las regatas disputadas en todos los eventos y además una clasificación particular de cada evento. En esa clasificación global, contando los tes eventos y un total de 15 probas navegadas, el podio provisional lo ocupan: HangTen-Hnos. Berga en primera posición, seguido de HSN Sailing Team que ha logrado remontar y posicionarse segundo, y el tercer cajón es por el momento para Bodega Can Marlés.

La organización de la competición está a cargo del Real Club Náutico de Barcelona y su comité de regata, dirigido por el el experto Pere Sarquella logró completar nueve mangas con unas fantásticas condiciones de viento y mar cada día, celebrándose tres pruebas el viernes, cuatro el sábado y dos ayer domingo.

La alta competición continuará el mes que viene El próximo mes de febrero se disputará el cuarto evento del 21 al 23 en Barcelona. Mientras que la flota atlántica de J70 continuará con las Sailway Series de Vigo del 15 al 16. Tanto en Galicia como en el Mediterráneo la clase J70 cuenta con un excelente estado de forma, siendo cada vez más los equipos extranjeros que acuden a nuestro país a regatear y nuevos armadores nacionales que se animan a competir en esta apasionante clase monotipo.