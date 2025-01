Dos leyes españolas, entre las más absurdas del mundo según el ranking de BonusFinder

En Tenerife, está prohibido hacer castillos de arena sin permiso del Ayuntamiento para proteger las playas y el entorno. En Misuri, Estados Unidos, no se puede viajar con un oso en el coche para evitar situaciones peligrosas. En Suiza, está prohibido tirar la cadena del WC a partir de las 10:00 pm para reducir el ruido nocturno En el vasto y variado mundo de la legislación, existen normas que, aunque puedan parecer lógicas en su contexto original, resultan verdaderamente sorprendentes o incluso absurdas para el resto del mundo. BonusFinder España, el primer agregador mundial de ofertas y bonos de casinos y casas de apuestas online, ha elaborado un ranking con algunas de las leyes más curiosas y absurdas del planeta.

1. España: Prohibido hacer castillos de arena sin permiso

Se comienza el recorrido en Tenerife, donde está prohibido hacer castillos de arena sin el permiso del Ayuntamiento. Esta normativa busca preservar las playas y evitar que se conviertan en un caos de construcciones efímeras. Aunque pueda parecer una medida exagerada, tiene su lógica en la protección del entorno natural y la gestión del espacio público.

2. Estados Unidos (Misuri): No se puede viajar con un oso en el coche

En Misuri, Estados Unidos, está prohibido viajar con un oso en el coche. Esta ley, que parece sacada de una película de comedia, probablemente se originó para evitar situaciones peligrosas tanto para los conductores como para los animales.

3. México: Prohibido transportar cadáveres en transporte particular

En México, está prohibido transportar cadáveres en transporte particular. Esta normativa busca asegurar que los cuerpos sean manejados de manera adecuada y respetuosa, evitando posibles problemas de salud pública y legales.

4. Suiza: Prohibido tirar la cadena del WC a partir de las 10:00 pm

En Suiza, está prohibido tirar la cadena del WC a partir de las 10:00 pm. Esta ley, que puede parecer extremadamente restrictiva, tiene como objetivo reducir el ruido nocturno y mantener la tranquilidad en las zonas residenciales.

5. Reino Unido (Warrington Bank Quay): Besos de despedida prohibidos en la estación de tren

Desde 1910, en la estación de tren de Warrington Bank Quay, Reino Unido, se prohíben los besos de despedida. Esta normativa se implementó para evitar retrasos en los trenes, ya que las emotivas despedidas solían prolongarse demasiado.

6. Estados Unidos (Arizona): Los burros no pueden dormir en la bañera

En Arizona, Estados Unidos, los burros no pueden dormir en la bañera. Esta ley, aunque suene ridícula, probablemente se originó a partir de algún incidente específico que llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

7. Nueva Zelanda: No se puede hacer sonar una bocina de coche en un parque

En Nueva Zelanda, está prohibido hacer sonar una bocina de coche en un parque. Esta normativa busca mantener la paz y la tranquilidad en los espacios públicos destinados al esparcimiento y la recreación.

8. Dinamarca: Prohibido tener más de 50 gatos en una casa

En Dinamarca, está prohibido tener más de 50 gatos en una casa. Esta ley se implementó para evitar problemas de salud y bienestar tanto para los animales como para los humanos.

9. Grecia: No se puede vender helado en invierno

En Grecia, está prohibido vender helado en invierno. Esta normativa, aunque pueda parecer extraña, probablemente se originó para proteger a los vendedores de helado de las bajas ventas durante la temporada fría.

10. Chile: Es ilegal cantar o tocar música en la vía pública sin permiso

En Chile, es ilegal cantar o tocar música en la vía pública sin permiso. Esta ley busca regular el uso del espacio público y asegurar que las actividades artísticas no interfieran con la vida cotidiana de los ciudadanos.

11. México: Prohibido sacudir alfombras o tapetes en la calle

En México, está prohibido sacudir alfombras o tapetes en la calle. Esta normativa se implementó para mantener la limpieza y el orden en las áreas públicas.

12. Australia: Prohibido usar una peluca púrpura

En Australia, está prohibido usar una peluca púrpura. Esta ley, aunque suene absurda, probablemente se originó a partir de algún incidente específico que llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

13. Estados Unidos (Kentucky): Cada persona debe bañarse al menos una vez al año

En Kentucky, Estados Unidos, cada persona debe bañarse al menos una vez al año. Esta normativa, aunque pueda parecer una broma, se implementó para asegurar un mínimo de higiene personal.

14. España (Cádiz): Prohibido arrojar arroz en las bodas

En Cádiz, España, está prohibido arrojar arroz en las bodas. Esta ley se implementó para evitar problemas de limpieza y posibles accidentes causados por el arroz en el suelo.

15. Sudáfrica: Está prohibido luchar con un oso

En Sudáfrica, está prohibido luchar con un oso. Esta normativa, aunque suene ridícula, probablemente se originó para proteger tanto a los humanos como a los animales de situaciones peligrosas.

16. Bolivia: Prohibido usar tacones altos en sitios históricos

En Bolivia, está prohibido usar tacones altos en sitios históricos. Esta ley se implementó para proteger el patrimonio cultural y evitar daños en las estructuras antiguas.

17. Alemania: Prohibido tener un coche sin gasolina

En Alemania, está prohibido tener un coche sin gasolina. Esta normativa busca evitar que los vehículos queden varados en las carreteras, causando problemas de tráfico y posibles accidentes.

18. Bielorrusia: Prohibido aplaudir

En Bielorrusia, está prohibido aplaudir. Esta ley se implementó como una medida de control social, aunque pueda parecer extremadamente restrictiva.

19. Estados Unidos: Prohibido lanzar pulpos al campo en partidos de hockey

En Estados Unidos, está prohibido lanzar pulpos al campo en partidos de hockey. Esta normativa se implementó para mantener el orden y la limpieza en los eventos deportivos.

20. España (Villanueva de la Torre, Guadalajara): Prohibido dejar una fregona en el balcón

En Villanueva de la Torre, Guadalajara, España, está prohibido dejar una fregona en el balcón. Esta ley se implementó para mantener la estética y el orden en las áreas residenciales.

Las leyes, aunque a veces puedan parecer absurdas o curiosas, suelen tener una razón de ser en su contexto original. Ya sea para proteger el medio ambiente, mantener el orden público o asegurar la higiene y la seguridad, estas normativas reflejan las preocupaciones y prioridades de las sociedades que las implementan.

Otras leyes curiosas de España

En España, como en muchos otros países, es posible encontrar ejemplos de leyes que generan sonrisas y hacen reflexionar sobre la diversidad y la creatividad del marco legislativo mundial. Por ejemplo, en Sevilla, está prohibido jugar al dominó en las terrazas al aire libre debido al ruido que generan las fichas. En Cullera, Valencia, no se permite reservar sitio en la playa con sombrillas antes de las 9:00 am, y las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros. Además, en Madrid, está prohibido mendigar acompañado de un perro. Otra ley peculiar es que en España no se puede poner nombres como Caín, Judas o Lenin a los hijos.

Estas normativas, aunque puedan parecer extrañas, buscan mantener el orden y la tranquilidad en las comunidades, así como proteger el bienestar de los ciudadanos y los animales.