Entrenar la mente y alejarla de la pantalla es fácil con los juegos de mesa

La mente es como un músculo que, por desgracia, muchas personas se olvidan de entrenar. Tal vez sea porque los resultados no son visibles, al menos, físicamente hablando, o bien porque no encuentran una actividad que les pueda resultar interesante. Sea como fuere, trabajar la mente es muy importante debido a los beneficios que tiene.

Desde mejoras en la memoria, hasta un aumento de la creatividad o mejora en la concentración. Por otro lado, entrenar la mente también ayuda a combatir el estrés, relajarse y conseguir una mayor inteligencia emocional. Lo bueno de todo esto, es que entrenar la mente es mucho más fácil de lo que parece, de hecho, se puede conseguir jugando gracias a los juegos de mesa que se pueden encontrar en Juegos de la mesa redonda.

Entrenando la mente sin importar la edad Los juegos de mesa son la solución perfecta para entrenar la mente de una forma sencilla y divertida. Lo bueno de estos juegos de mesa, es que están pensados para todas las edades, por lo que cualquier persona que lo desee podrá trabajar su mente, tanto en solitario, como en pareja o con más personas.

Un claro ejemplo de esto es Quest Pyramid, un juego de mesa en donde el jugador se enfrenta a un compartimento secreto en forma de pirámide. Para lograr abrirlo, deberá superar toda una serie de rompecabezas con las que pondrá a trabajar todas sus neuronas.

Para disfrutar en pareja, una buena opción es Castle Duel. Este juego de mesa abstracto estrujará el cerebro de los jugadores a base de representar un campo de batalla en donde estos tendrán que desarrollar toda clase de estrategias para ganar.

Los más pequeños de la casa podrán entrenar su mente con Dinoroll, un juego con temática de dinosaurios. Todos los beneficios que estos obtengan a la hora de entrenar su mente, repercutirán en su rendimiento en el colegio, lo que supone un beneficio añadido.

Juegos de mesa en familia para entrenar la mente Pero lo bueno de todo esto es que también estos juegos para entrenar la mente se pueden disfrutar en familia. Juegos como el Smart 10: Familiar, Número Perdido, Top Animales, Top Países… y otros de franquicias conocidas tales como El Señor de los Anillos con Similo El Señor de los Anillos.

Estos juegos de mesa no solo procurarán buenos ratos, sino que también ayudarán a trabajar una mente para que se haga más fuerte. A día de hoy se sabe que todos estos beneficios repercuten en una mejor salud mental.

Mediante estos juegos de mesa se pueden combatir los efectos de enfermedades como el Alzheimer, lo que ya de por sí es una buena razón para empezar a jugar cuanto antes. No se debe olvidar nunca la expresión latina “Mens sana in corpore sano”, puesto que trabajar la mente es uno de los caminos para lograr el bienestar.