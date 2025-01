El Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio define su hoja de ruta para 2025: consolidar una edificación más segura en España

El Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS) ha reunido a diversas entidades adheridas a su Manifiesto por un cambio regulatorio para la protección contra el fuego en edificios en España, en un desayuno de trabajo estratégico para marcar las prioridades de 2025 en su compromiso de reforzar la seguridad contra incendios en los edificios de España, especialmente en las fachadas, una de las vías más rápidas de propagación del fuego.



En este encuentro, que contó con la participación de expertos en ingeniería, bomberos, arquitectura, seguros y seguridad, se abordaron los retos más urgentes que enfrenta nuestro país en esta materia y se trazó una hoja de ruta clara hacia el cambio normativo y técnico en materia de protección contra incendios en los edificios.

“España necesita un marco normativo que esté a la altura de los desafíos actuales. La seguridad contra incendios no es un lujo, es una necesidad para salvar vidas y proteger nuestros edificios. En 2025, nuestra prioridad será promover la integración de medidas contra el fuego en las Inspecciones Técnicas de Edificios y así auditar los riesgos de incendios de los edificios, además de modificar la normativa actual contra incendios para exigir la no combustibilidad en los componentes y sistemas utilizados en fachadas. Esto nos permitirá elevar los estándares de seguridad a nivel europeo”, señaló Andrés Pedreira, director del OBS.

Avances clave y retos para 2025

Durante la sesión, los asistentes debatieron sobre los avances logrados en 2024, un año crucial en el que el OBS impulsó iniciativas clave, como:

- La presentación del Manifiesto por un cambio regulatorio, un documento que demanda medidas más estrictas para proteger los incendios en incendios y limitar la propagación vertical y horizontal del fuego, exigiendo para ello la no combustibilidad en los componentes y sistemas utilizados en edificios considerados sensibles, bien por su alta ocupación, su altura o las dificultades de evacuación.

- Aproximación a líderes institucionales para trasladar la necesidad de incrementar la exigencia aplicada a los productos y sistemas que se permiten utilizar en fachada en cuanto a su reacción al fuego en propagación por el exterior.

- El impulso de iniciativas parlamentarias alineadas con los posicionamientos del OBS, en el Congreso de los Diputados y también a nivel autonómico, específicamente en la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.

- La petición directa al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de asegurar una mayor protección contra el fuego en los edificios, tras haber iniciado los trámites administrativos para revisar el Código Técnico de la Edificación (CTE). A través de las alegaciones presentadas, el OBS ha incidido en la necesidad de garantizar que el CTE requiera la no combustibilidad en componentes y sistemas completos en edificios con determinadas características de riesgo, así como medidas adicionales para limitar la propagación vertical y horizontal.

A su vez, el foco principal del debate se centró en los retos para 2025:

- Promover la introducción de medidas contra incendios en las Inspecciones Técnicas de Edificios y así auditar los riesgos de incendios en las viviendas. - Continuar el acercamiento del OBS a Administraciones e instituciones para promover una revisión de la normativa actual de edificación - Desarrollar una comunicación divulgativa y cercana, con el fin de fomentar una mayor sensibilidad por parte del ciudadano sobre el riesgo de incendio en los edificios. - Consolidar el crecimiento del OBS con la adhesión de nuevas entidades y asociaciones.

Conclusiones del encuentro

El OBS concluyó el encuentro con un mensaje claro: la seguridad contra incendios debe ser una prioridad estratégica en España. “Cada año, 200 personas fallecen en nuestro país por incendios en edificios residenciales: el 70% mueren por inhalación de humo y el 55% por la noche. Son unas cifras impactantes que, en muchos casos, se reducirían si se tomaran las medidas adecuadas de prevención y reducción de riesgos contra incendios en las viviendas”, señala el director del OBS. “La sostenibilidad y la eficiencia energética no pueden comprometer la seguridad. En 2025, trabajaremos para garantizar que los edificios sean no solo eficientes, sino también seguros. No podemos permitir que se repitan tragedias evitables”, añadió Pedreira.

17 entidades comprometidas con la seguridad contra incendios

Actualmente, el OBS cuenta con el apoyo de 17 entidades adheridas a su manifiesto fundacional, demostrando que este desafío trasciende sectores y requiere una colaboración coordinada entre profesionales, administraciones y la sociedad. En este sentido, el OBS sigue creciendo como referente en la promoción de una edificación más segura, con la reciente incorporación de cinco nuevas entidades: Asociación Aragonesa de Empresas de prevención de Incendios (Araprein); Grupo Euro-CENTER, Correduría de Seguros; Saiz Enginyers, Consultores de Riesgo & Continuidad SAS y Fire & Security School.

Con estas nuevas adhesiones al manifiesto, el Observatorio refuerza su capacidad de acción al sumar el conocimiento y experiencia de estos actores clave a una red ya consolidada de 17 entidades, entre las que también se encuentran: Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB); Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales en España (COGITI); Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios (Tecnifuego); Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt); Fundación Fuego; Asociación de Empresas e Expertos de Seguridade de Galicia (AESGA); Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES); European Fire Sprinkler Network; Associació Catalana d´Empreses de Seguretat (ACAES); Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (afelma); Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS); y Fundación Inade.

Este crecimiento reafirma el compromiso del OBS con la integración de perspectivas diversas para abordar de manera efectiva los retos de la seguridad contra incendios en España.

Sobre el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio

El Observatorio Nuevos Riesgos de Incendio (OBS) es una plataforma encargada de monitorear y analizar diversos tipos de riesgos que pueden afectar, derivados de las nuevas tecnologías tras el proceso de descarbonización, como las instalaciones fotovoltaicas, las nuevas formas de almacenamiento de energía mediante baterías de ion litio, hidrógeno verde, etc. Su objetivo principal es mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante posibles situaciones de riesgo.