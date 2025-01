De las llaves a los mandos para moto hasta el internet de las cosas

La evolución de los sistemas de seguridad y cerrajería en las motocicletas ha sido notable, pasando de simples sistemas mecánicos a tecnologías avanzadas que se integran con el Internet de las Cosas (IoT).

Los expertos de Eginer empresa especializada en la copia de llaves, duplicados de mandos para motos y reparación de cerraduras nos hacen un repaso por la evolución de estos sistemas.

Los inicios: Seguridad mecánica A finales de los años 60, las motocicletas comenzaron a incorporar sistemas básicos de seguridad relacionados con la cerrajería. Las primeras cerraduras y llaves mecánicas tenían como función principal bloquear la dirección del vehículo, dificultando el robo. Estos sistemas eran rudimentarios pero efectivos para la época, y marcaban un importante avance en la seguridad de las motos.

Los avances de los 80 y 90: Cerraduras de contacto No fue hasta finales de los años 80 y principios de los 90 cuando la gran mayoría de las marcas comenzaron a incluir cerraduras de contacto en sus modelos. Estas cerraduras ya no solo ofrecían simples bloqueos mecánicos, sino que también ofrecían una capa adicional de protección contra intentos de encendido no autorizado. Este avance estandarizó la seguridad en las motocicletas y sentó las bases para innovaciones futuras.

La llegada de los sistemas electrónicos en los 2000 Con la entrada del siglo XXI, comenzaron a introducirse sistemas electrónicos en las motocicletas. Las llaves con transponder o chip revolucionaron la seguridad al incorporar tecnología que sincronizaba la llave con la centralita de la moto. Esto hacía que cada llave fuese única y difícil de duplicar sin los conocimientos y herramientas adecuadas. Estos sistemas redujeron drásticamente los robos, aumentando la confianza de los usuarios en sus vehículos.

La era de los mandos digitales: 2010 en adelante A mediados de los años 2010, las motocicletas comenzaron a incluir mandos digitales que se conectaban directamente a la centralita del vehículo. Estos mandos, similares a los de los automóviles, permiten el encendido y apagado de la moto sin necesidad de insertar una llave física.

Adicionalmente, algunas marcas comenzaron a implementar tecnologías como el Keyless o sistemas de proximidad, que permiten arrancar la moto simplemente llevando el mando en el bolsillo.

Presente y futuro: Hacia el internet de las cosas Hoy en día, muchas motocicletas de última generación ya integran sistemas de seguridad basados en tecnologías conectadas. Los sistemas Keyless no solo ofrecen comodidad, sino que también aumentan la seguridad gracias a sus medidas digítales. Sin embargo, el futuro apunta hacia el IoT (Internet de las Cosas), donde las motocicletas estarán conectadas a la red. Este avance permitirá que los usuarios activen o desactiven funciones como el encendido del motor desde aplicaciones móviles, añadiendo una capa adicional de seguridad y control.

Conclusión

La evolución de los sistemas de seguridad y cerrajería en motocicletas demuestra cómo la tecnología transforma la forma en que protegen los vehículos. Desde las simples cerraduras mecánicas hasta las complejas integraciones con el IoT, el camino recorrido es un reflejo del compromiso de la industria por mejorar la experiencia del usuario y garantizar su tranquilidad. El futuro promete aún más innovaciones, llevando la seguridad de las motocicletas a niveles sin precedentes.