Doctores murcianos lideran la revolución en ortodoncia con expansores plásticos innovadores

Murcia lidera la innovación en ortodoncia con expansores plásticos que transforman los tratamientos infantiles. Los doctores murcianos Javier Lozano y Enrique Lozano han dado un gran paso adelante en la ortodoncia moderna al implementar el primer expansor palatino confeccionado con plástico, el Invisalign Palatal Expander. Este innovador dispositivo, diseñado específicamente para niños, elimina la necesidad de los tradicionales tornillos metálicos, ofreciendo un tratamiento menos invasivo y más cómodo para los pacientes.

La clínica Ortodoncia Lozano destaca por su enfoque pionero, analizando no solo la mordida, sino también la postura general de los pacientes para equilibrar la musculatura corporal a través de la correcta alineación de los dientes y los huesos maxilares. Este enfoque holístico refuerza la importancia de la ortodoncia en el bienestar general del cuerpo.

Ventajas en la ortodoncia para los más jóvenes El nuevo expansor plástico ofrece múltiples ventajas frente a los métodos tradicionales, destacando la ausencia de roces y molestias habituales de los aparatos con tornillos metálicos. Además, su diseño facilita la activación en casa, mejorando la experiencia del tratamiento tanto para los pacientes como para sus cuidadores.

Este dispositivo es ideal en ortodoncia infantil. Puede usarse desde los 4 años de edad, un momento clave para aprovechar al máximo los beneficios del crecimiento óseo. Según los especialistas, los resultados obtenidos en la infancia son mucho más efectivos, evitando intervenciones quirúrgicas que podrían ser necesarias en la adultez para corregir problemas óseos más complejos.

El Invisalign Palatal Expander no solo destaca por sus materiales innovadores, sino también por su diseño, que permite aplicar fuerzas controladas y personalizadas para cada paciente. Esto garantiza resultados predecibles y reduce al mínimo los efectos secundarios no deseados, como la inclinación de los dientes o problemas periodontales.

Este tratamiento junto al blanqueamiento dental con enzimas naturales ofrecen cada vez resultados más positivos de manera sencilla y poco invasiva.

Vanguardia de la ortodoncia Con este proyecto piloto, la clínica murciana no solo está transformando la manera de tratar los problemas dentales en niños, sino que también está posicionando a la Región de Murcia como un referente en innovación ortodóntica.

La implementación de este expansor plástico es una prueba de cómo la tecnología y la investigación pueden unirse para ofrecer soluciones más eficaces y cómodas, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes desde edades tempranas.

Este avance promete sentar un precedente en la ortodoncia mundial, marcando el inicio de una nueva era en tratamientos más humanos, cómodos y efectivos.