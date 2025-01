Arranca la construcción del proyecto inmobiliario más sostenible de España, Oasis en Altaona Resort

El esperado proyecto murciano Oasis Altaona inicia su construcción, un proyecto que ha sido galardonado en 2024 como el Mejor Proyecto Sostenible en los International Property Awards. Con este paso, la constructora y promotora murciana detrás de este proyecto, da inicio a una nueva era en la vida residencial de estilo mediterráneo en Murcia, ofreciendo un desarrollo único que combina lujo, confort y un firme compromiso con el medio ambiente.

La construcción de Oasis Altaona, compuesto por 70 villas independientes, comienza oficialmente en el exclusivo Altaona Sports & Wellness Resort, rodeado por los impresionantes paisajes naturales de la Sierra de Altaona y el Parque Natural de Carrascoy. Este enclave, patrimonio de la UNESCO, que fusiona la belleza del entorno natural con la cercanía a la ciudad de Murcia, es el lugar ideal para este desarrollo que redefine el concepto de hogar.

Oasis Altaona es más que un residencial: es un estilo de vida. Las villas cuentan con piscinas independientes, rodeadas de amplias zonas verdes y hasta con palmeras en el jardín privado, creando un ambiente ideal para disfrutar de la tranquilidad y naturaleza. Además, la orientación suroeste de las villas aporta luz natural, creando espacios luminosos y confortables durante todo el año.

Ubicación privilegiada y accesibilidad Oasis Altaona disfruta de una ubicación inmejorable, a solo 10 minutos del centro de Murcia y 20 minutos de las playas más hermosas de la región. Este exclusivo desarrollo inmobiliario se encuentra en el corazón del Altaona Sports & Wellness Resort, un complejo residencial que no solo ofrecerá viviendas de lujo, también comodidades pensadas para mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Famoso por sus 18 campos de golf, el resort incluirá modernas instalaciones deportivas, amplias zonas verdes y acceso en cuestión de minutos a una red de servicios educativos como King’s College, El Limonar y de salud como el hospital La Arrixaca. Con más de 600 viviendas en desarrollo, Altaona se ha consolidado como una de las zonas más exclusivas y demandadas de la región.

Con las obras a punto de comenzar en Febrero 2025, las parcelas que van hasta casi los 1.300 m² ofrecen amplios espacios y opciones para viviendas de 2 a 3 dormitorios. A pesar de que varias viviendas ya han sido vendidas debido al gran interés que ha generado el proyecto, aún hay opciones disponibles para aquellos que deseen formar parte de esta exclusiva comunidad.

Los precios de las villas comienzan desde 399.000€, lo que convierte a este desarrollo en una inversión atractiva no solo por su ubicación y diseño innovador, sino también por su compromiso con el futuro y el medio ambiente.

Un futuro más verde y sostenible El proyecto ha sido reconocido internacionalmente por su capacidad para fusionar lujo y sostenibilidad, una tendencia cada vez más demandada por quienes buscan un hogar comprometido con el futuro del planeta. Oasis Altaona no solo responde a la creciente demanda de viviendas sostenibles, sino que establece nuevos estándares en la construcción ecológica.

La construcción de Oasis Altaona marca el comienzo de una comunidad vibrante, donde la salud, el bienestar y el respeto por el medio ambiente son los pilares de cada decisión.