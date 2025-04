¿Por qué tantos extranjeros compran casa en Altea y la Costa Blanca?

Desde hace años, la Costa Blanca es uno de los destinos favoritos para compradores internacionales que buscan sol, mar y calidad de vida. Pero dentro de esta costa mediterránea, hay un lugar que destaca especialmente: Altea. La pregunta es: ¿por qué Altea —y su entorno— atrae a tantos compradores extranjeros? La respuesta no es una sola, sino una combinación de clima, estilo de vida, seguridad, buena conectividad... y, por supuesto, oportunidades inmobiliarias.

Un microclima privilegiado durante todo el año Con más de 300 días de sol al año y temperaturas suaves incluso en invierno, la zona de Altea y sus alrededores —incluyendo Albir, Calpe, Finestrat o Moraira— se ha convertido en un imán para quienes buscan una segunda residencia o un cambio de vida más tranquilo.

Compradores que ya no solo vienen a veranear Aunque tradicionalmente la Costa Blanca era territorio de veraneantes, en los últimos años ha aumentado notablemente el número de compradores que buscan residencias permanentes. Especialmente entre los neerlandeses, belgas, alemanes y franceses, muchos de ellos teletrabajan o se han prejubilado y quieren disfrutar de una vida más relajada junto al mar.

Infraestructura y servicios al nivel europeo Centros médicos de calidad, colegios internacionales, aeropuertos bien conectados (Alicante-Elche y Valencia), fibra óptica y una oferta cultural y gastronómica que no para de crecer. Todo esto ha hecho que muchos extranjeros no solo compren, sino que se queden.

Variedad de propiedades (y estilos de vida) Desde apartamentos cerca del mar hasta villas modernas en zonas residenciales como Altea Hills o Sierra de Altea, la oferta inmobiliaria sigue siendo diversa. Aunque los precios han subido, siguen siendo más competitivos en comparación con otras regiones europeas de costa, como la Riviera Francesa o algunas zonas del Algarve portugués.

Seguridad jurídica y proceso de compra bien estructurado Pese a que el proceso de compra en España puede parecer complejo para un extranjero, lo cierto es que es bastante transparente. Muchos compradores cuentan con abogados locales y agencias especializadas que facilitan cada paso, desde el contrato de arras hasta la firma ante notario.

En resumen, lo que antes parecía solo un destino de vacaciones se ha transformado en un lugar donde cada vez más personas deciden invertir, vivir y empezar una nueva etapa. Y todo indica que esta tendencia no hará más que consolidarse en los próximos años.