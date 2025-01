ASSA ABLOY presenta las plataformas DL6220, innovación para la logística moderna

En un sector logístico en constante evolución, la eficiencia, la seguridad y la durabilidad son aspectos clave para optimizar las operaciones. Con este objetivo, ASSA ABLOY presenta su gama de plataformas de carga, diseñada para ofrecer un rendimiento, eficiencia y durabilidad superior en las zonas de carga. Estos nuevos modelos tienen un diseño de vanguardia e incorporan nuevos materiales y tecnologías avanzadas que no solo mejoran la funcionalidad, sino que también garantizan una mayor resistencia y sostenibilidad a lo largo de su vida útil.

Innovación para muelles de carga más productivos Las plataformas de carga de ASSA ABLOY se han desarrollado con un enfoque en la innovación tecnológica. Están diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de instalaciones logísticas modernas, donde el tiempo, la comunicación y la precisión son esenciales. Gracias a su construcción con materiales avanzados y mucho más resistentes estas plataformas ofrecen una mayor resistencia al desgaste, reduciendo notablemente los costes de mantenimiento y las interrupciones operativas.

Además, en una era en que la información en tiempo real es una ventaja competitiva, ASSA ABLOY ha incorporado la función IoT a sus nuevas plataformas de carga, abriendo así una infinidad de nuevas posibilidades en la conceptualización de sus operaciones de carga y descarga.

El modelo DL6220T Teledock, en particular, destaca por su labio telescópico que permite una conexión precisa con diferentes tipos de vehículos, optimizando el proceso de carga y descarga. Este diseño no solo mejora la velocidad y eficiencia del trabajo, sino que también minimiza el riesgo de daños en las mercancías y en el equipamiento, factores clave para las empresas que buscan reducir sus costes operativos y mejorar la calidad del servicio.

Un punto diferencial de esta gama es su durabilidad excepcional. Estas plataformas están fabricadas con materiales de alta resistencia, capaces de soportar condiciones de uso intensivo y cargas pesadas, características comunes en los entornos logísticos actuales. Además, garantizan una vida útil prolongada, lo que se traduce en una mayor rentabilidad a largo plazo.

“No se trata solo de “otro” muelle de carga más, se trata de un cambio de paradigma. Sencillamente, no hemos puesto límites. Es un diseño más ligero, con menos componentes y el conjunto está integralmente construido con acero S 355 de alta calidad. No creo que podamos comparar esta nueva gama de muelles de carga con nada que hubiéramos producido hasta ahora” afirma Mads Bertelsen, Director de Producto de ASSA ABLOY Entrance Systems”.

La seguridad como estándar fundamental En cuanto a la seguridad, estos modelos están equipados con sistemas avanzados que protegen tanto a los operarios como a las mercancías. Controles ergonómicos, frenos de emergencia y sensores precisos forman parte de estas plataformas, que cumplen con estándares rigurosos de seguridad industrial. Este enfoque integral no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también mejora la confianza y eficiencia en cada operación.

Por otro lado, ASSA ABLOY ha incorporado un fuerte compromiso con la sostenibilidad en el diseño de su gama de plataformas de carga. Los materiales empleados en estas plataformas son más ligeros y reciclables, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental de su fabricación y uso. Adicionalmente, su diseño optimizado permite un menor consumo energético durante las operaciones, alineándose con las exigencias actuales del mercado para reducir las emisiones de carbono.

ASSA ABLOY ofrece una respuesta a los desafíos que enfrentan los muelles de carga en los entornos más exigentes. Estas plataformas de carga combinan tecnología avanzada, durabilidad excepcional y compromiso con la sostenibilidad, posicionándose como una herramienta imprescindible para empresas que buscan optimizar sus procesos logísticos.