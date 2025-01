El impacto del dolor crónico en la productividad laboral; perspectiva desde la Medicina Física y Rehabilitación

Madrid, 27 de enero 2025 – El dolor crónico es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo, y sus consecuencias van más allá del malestar físico. Este problema de salud es una de las principales causas de absentismo y bajo rendimiento laboral, además de tener un impacto profundo en el bienestar emocional y la calidad de vida de quienes lo padecen. La Dra. Valentina Maitin, médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación, responsable de la Unidad de Columna y parte del equipo de Intervencionismo en Rehabilitación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, destaca la importancia de abordar el dolor crónico no sólo desde una perspectiva física, sino también considerando sus efectos en el ámbito psicosocial y laboral de los pacientes.

Según datos de la Sociedad Española del Dolor (SED), el 17% de la población española sufre algún tipo de dolor crónico, lo que representa un enorme desafío para el sistema de salud y economía española así como para muchos más países. Por ejemplo, en el estudio publicado en la Revista Pain sobre la “Prevalencia del dolor crónico entre adultos en los Estados Unidos”, se estima que en el 2019 el impacto en el PIB de Estados Unidos generado por la pérdida de productividad causada por dolor alcanzaba un valor total de es de $296 mil millones por año.

Este tipo de dolor suele estar asociado a condiciones musculoesqueléticas como la lumbalgia, el dolor cervical o la osteoartritis de rodilla, y afecta de manera cada vez más desproporcionada a personas en edad laboral. La Dra. Maitin explica que, en muchas ocasiones, las personas que sufren dolor crónico enfrentan una doble carga: además de sus síntomas físicos, experimentan ansiedad, depresión y estrés debido a la disminución de su capacidad para realizar actividades laborales y personales. “El dolor crónico es un fenómeno complejo y multifacético. No sólo incapacita físicamente, sino que deteriora la salud mental del paciente. La falta de movilidad y el estrés relacionado con la baja laboral crean un ciclo vicioso que se retroalimenta, dificultando aún más la recuperación”, señala la Dra. Maitin.

Para hacer frente a este problema, la Dra. Maitin enfatiza la necesidad de un enfoque multidisciplinar e integral que trate al paciente de una manera más holística. La Medicina Física y Rehabilitación ofrece este tipo de abordaje y además se enriquece por la aplicación de terapias especializadas que van desde el tratamiento del dolor con técnicas no invasivas hasta la incorporación de ejercicios terapéuticos y el manejo emocional, para ayudar a los pacientes a retomar sus vidas de manera efectiva. Un enfoque integral y multidisciplinario permite que los pacientes no solo reduzcan su dolor físico, sino que también mejoren su bienestar emocional, su autoestima, sus relaciones sociales y su disposición para volver al trabajo.

Además, estudios recientes han subrayado la relación directa entre el dolor crónico y el absentismo laboral, así como la creciente demanda de soluciones de salud mental en el lugar de trabajo. En un estudio de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), se identificó que casi el 60% de las bajas laborales en la Unión Europea están relacionadas con problemas musculoesqueléticos y dolor crónico. Esto demuestra la urgente necesidad de desarrollar programas de rehabilitación que contemplen tanto los aspectos físicos como psicológicos del dolor crónico, en los que el paciente sea partícipe activo de su proceso de recuperación y asuma la responsabilidad de lo que corresponde por su parte, por ejemplo: abandonar el hábito tabáquico, abandonar el consumo de alcohol, cumplir con la prescripción del ejercicio terapéutico, cuidar su peso corporal, aceptar el consejo psicológico y la atención psiquiátrica si corresponde, entre otros. “En rehabilitación los mejores resultados se obtienen cuando el médico y el paciente trabajan en equipo para conseguir un objetivo común” afirma la Dra Maitin.

La Dra. Maitin destaca que, a través de su práctica clínica, ha observado cómo los pacientes con dolor crónico logran mejoras significativas en su calidad de vida y reintegración laboral cuando se adoptan tratamientos individualizados que incorporan el componente emocional. “No se trata solo de aliviar el dolor físico, sino ayudar a las personas a retomar el control de sus vidas y su bienestar. La rehabilitación debe ser una herramienta para el empoderamiento del paciente”, afirma.

El abordaje del dolor crónico desde la Medicina Física y Rehabilitación es, por lo tanto, una solución eficaz para mejorar la productividad laboral y el bienestar emocional de quienes lo padecen, un enfoque que promueve una recuperación plena y duradera.

Sobre la Dra. Valentina Maitin La Dra. Valentina Maitin es médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación y responsable de la Unidad de Columna además de formar parte del equipo de Intervencionismo en Rehabilitación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Con una amplia experiencia en el manejo de patologías musculoesqueléticas, neurológicas, del dolor crónico y la mejora de la calidad de vida de sus pacientes, la Dra. Maitin combina enfoques personalizados y técnicas innovadoras para ayudar a cada paciente a alcanzar una recuperación integral y sostenible. Más información sobre la doctora y como contactar con ella en maitin.es/.