Repara tu Deuda Abogados cancela 38.000 € en Pontevedra (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado necesitó un vehículo para ir a su puesto de su trabajo y luego cayó en un bucle de deudas para devolver los préstamos El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Pontevedra (Galicia) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado así liberado de una deuda de 38.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el deudor solicitó un primer préstamo en el año 2018 para adquirir un vehículo necesario para acudir a su puesto de trabajo. A raíz de dicho préstamo, solicitó una tarjeta de crédito para poder hacer frente a los gastos, los cuales no podía cubrir en ese momento. Tras el uso necesario de dicha tarjeta de crédito, los intereses empezaron a incrementarse sustancialmente y el deudor solicitó nuevos préstamos con la intención de devolver dichos intereses y liquidar sus deudas. Lamentablemente, con su salario, no pudo asumirlo todo y cayó en un estado de sobreendeudamiento”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Conforme se han ido produciendo las historias de éxito se ha incrementado el grado de conocimiento de esta legislación. Y es que son los propios exonerados los que muchas veces acercan a familiares y conocidos al despacho para que también ellos se acojan.

Una de las claves para cancelar las deudas que se han contraído es poner el caso en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 310 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, colabora en la difusión de esta legislación para llegar al mayor número de personas. “Estamos antes una herramienta -declaran los abogados- que permite a particulares y autónomos que se encuentran en estado de sobreendeudamiento empezar una segunda vida, alejada de todos los problemas financieros. Es por ello que el hecho de contar con rostros conocidos resulta de gran ayuda en el objetivo de no dejar a ningún potencial beneficiario sin saber que existe esta legislación”.

