Vandiz, la marca española que nació en Madrid y ya conquista miles de familias con sus zapatos barefoot

Vandiz, la marca de zapatos barefoot nacida en Madrid, ha irrumpido con fuerza en el mercado del calzado respetuoso. En su primera preventa, lanzada a finales de noviembre aprovechando el Black Friday, logró vender más de 3,800 pares en tan solo 15 días. Este éxito consolida su propuesta como una opción destacada dentro del sector, gracias a un enfoque que combina comodidad, diseño y respeto por el desarrollo natural del pie.

La preventa no solo captó la atención de miles de familias, sino que marcó el inicio de una trayectoria prometedora para la marca. Con una apuesta disruptiva por la innovación y el diseño funcional, bajo el lema "Vandilízate" Vandiz ya se posiciona como un referente para quienes buscan calzado cómodo, respetuoso y adaptado a todas las etapas de la vida.

Una propuesta única: estilo y funcionalidad para toda la familia Los modelos de Vandiz destacan por su diseño ultraflexible, que respeta la anatomía del pie y fomenta su desarrollo natural desde los primeros pasos. Además, ofrecen una característica que los diferencia: la posibilidad de que padres, madres e hijos lleven calzado a juego gracias a sus vibrantes combinaciones de colores. Esto les permite combinar estilo y funcionalidad en diseños modernos que han conquistado tanto a los más pequeños como a los adultos.

Características que hacen especial a Vandiz Adaptación barefoot real: Diseñados para permitir el movimiento natural del pie, garantizando máxima flexibilidad y comodidad.

Ajuste óptimo: Ideales para pies de tamaño medio, con empeines de medio a alto y tobillos de tamaño medio a grueso.

Estilo familiar: Disponibles en cuatro combinaciones de colores que permiten crear looks familiares coordinados, ideales para cualquier ocasión.

Un proyecto nacido de la colaboración familiar El origen del proyecto está profundamente ligado a su esencia familiar. La marca fue creada por padres que buscaban una solución saludable, cómoda y estéticamente atractiva para los pies de sus hijos. Cada modelo se ha desarrollado con base en las opiniones de padres, madres e incluso niños, lo que asegura que los diseños cumplan con las necesidades reales de las familias.

“Queremos que los pies de nuestros hijos y los nuestros puedan ser realmente libres”, explican desde Vandiz. Este propósito, junto con la atención al detalle y la calidad de cada producto, ha conectado con una comunidad de familias que comparten esta visión.

Desde su sede en Madrid, Vandiz no solo apuesta por el diseño y la innovación, sino también por una producción sostenible que prioriza el comercio local y el cuidado del entorno.

Un futuro prometedor El éxito de su primera preventa ha marcado un punto de partida clave, consolidándola como una marca de referencia en el sector del calzado barefoot. Este hito demuestra que este tipo de calzado no solo es una tendencia creciente, sino una necesidad para quienes valoran la salud y la comodidad de sus pies.