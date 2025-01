Las villas de lujo de Can Corda, el refugio ideal para disfrutar de Ibiza

Las Islas Baleares son un destino turístico de referencia en el Mediterráneo, reconocido por su belleza natural, cultura rica y una oferta de ocio diversa. Ibiza, en particular, destaca como un enclave vacacional que combina playas de aguas cristalinas, calas apartadas, animada vida nocturna y pintorescos pueblos llenos de encanto.

Dentro de este contexto, Can Corda ofrece una propuesta única para aquellos que buscan villas de lujo en Ibiza, diseñadas para proporcionar confort, exclusividad y tranquilidad. Sus alojamientos se convierten en la opción ideal para familias y grupos que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables en un entorno privilegiado.

Estas propiedades destacan por su ubicación estratégica y por las completas instalaciones que garantizan una experiencia única.

Ca Na Marta: un alojamiento exclusivo en el corazón de Ibiza Can Corda presenta Ca Na Marta, una villa de lujo ubicada en el centro de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, a solo 3,3 kilómetros de la ciudad de Ibiza. Esta casa con piscina privada ofrece una ubicación estratégica que permite un acceso fácil a la playa de Talamanca, el puerto y el aeropuerto de la isla. Su entorno tranquilo y privado la convierte en una opción ideal para quienes buscan desconexión y descanso sin alejarse de los principales puntos de interés de la isla.

Ca Na Marta dispone de capacidad para ocho personas, distribuidas en cuatro dormitorios dobles con camas matrimoniales. Además, cuenta con tres baños interiores, un aseo, un baño exterior y una cocina completamente equipada.

Entre sus instalaciones destacan un amplio salón con techo de sabinas, una barbacoa, aire acondicionado, equipo de sonido y televisión de pantalla plana. El área exterior, que incluye una piscina privada, es perfecta para relajarse y disfrutar del clima mediterráneo.

Esta propiedad combina lujo y comodidad, convirtiéndola en una alternativa excepcional para unas vacaciones en familia o con amigos.

Can Corda: comodidad y privacidad para una estancia inolvidable Can Corda se especializa en ofrecer alojamientos vacacionales de calidad que destacan por su equilibrio entre lujo y funcionalidad. Su enfoque en las necesidades de sus clientes queda reflejado en cada detalle de sus propiedades.

Además de Ca Na Marta, la empresa ofrece otras villas en Formentera, todas ellas diseñadas para satisfacer las expectativas de quienes buscan disfrutar del encanto del Mediterráneo. Uno de sus puntos fuertes es su modelo de servicio personalizado, que elimina comisiones adicionales y ofrece tarifas ajustadas para garantizar una experiencia sin preocupaciones.

Su equipo, con amplia experiencia en el sector turístico, se asegura de proporcionar un servicio completo, desde la selección del alojamiento hasta la atención durante la estancia. Con estas propuestas, Can Corda se posiciona como una opción destacada para quienes buscan villas de lujo en Ibiza y Formentera, diseñadas para garantizar el máximo confort y privacidad en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo.