La Cooperativa Gredos San Diego inaugura GSD LAS ARTES, su 10º colegio en la Comunidad de Madrid, en su 40º aniversario como cooperativa

En su segundo curso escolar, el año lectivo 2024-2025, GSD LAS ARTES ha puesto en marcha todas las enseñanzas obligatorias desde 3 años hasta 4º de la ESO y diferentes ciclos formativos como el ciclo de grado medio de Gestión Administrativa y los ciclos de Grado Superior de Educación Infantil y Administración y Finanzas. En este curso escolariza ya a 630 alumnos que son atendidos por 150 trabajadores entre personal docente y no docente Grupo GSD inauguró, en el Día Mundial de la Educación, su nuevo centro, GSD LAS ARTES, el décimo colegio en la Comunidad de Madrid de esta cooperativa que, en 2025, cumple su cuadragésimo aniversario.

El acto inaugural de esta mañana ha contado con la presencia institucional del presidente de GSD, José Luis Miranda, de la directora del Colegio, Carmen Fernández, del presidente de honor de GSD Cooperativa, Carlos de la Higuera, y con diferentes representantes de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid: el viceconsejero de educación, José Carlos Fernández Borreguero; el concejal presidente de la Junta Municipal de distrito, Carlos González Pereira; y Jorge Elías, director General de Becas y Ayudas, entre otras muchas personalidades y miembros de la familia cooperativa GSD.

De forma previa, autoridades e invitados han tenido la oportunidad de conocer el Colegio de la mano de su directora. La comitiva ha visitado las instalaciones deportivas, algunas clases de las diferentes etapas educativas, los laboratorios y el aula de música. Y también la exposición de carteles de CARTE, el primer centro europeo de estudio del cartel. El Centro CARTE, conocido por su especialización en carteles publicitarios y su destacada colección de más de 11.000 piezas, da ahora un paso más, de la mano de GSD, con el 1er Centro Europeo de Estudio del Cartel Publicitario, que impartirá cursos que estarán acreditados por GSD como institución educativa. Esta alianza reafirma el compromiso de ambas organizaciones con la promoción del patrimonio cultural y el acceso a una formación de alta calidad. Esta exposición se puede admirar ahora en GSD LAS ARTES.

La ceremonia de inauguración propiamente dicha la condujo Gema Bernal, vicepresidenta de GSD Cooperativa. Bernal calificaba el proyecto de GSD LAS ARTES como "un sueño hecho realidad" y como "un lugar donde cada rincón está diseñado para inspirar y motivar a nuestros alumnos a alcanzar su máximo potencial".

Por su parte, Carmen Martínez reafirmó el compromiso de GSD "con la formación integral de las nuevas generaciones, conscientes de que la educación es el motor del cambio social, de la innovación, y del progreso". La directora tenía también palabras de elogio y agradecimiento para el trabajo y la ilusión "del extraordinario equipo humano de GSD que ha hecho realidad el proyecto", para las familias y, sobre todo, para los alumnos. "Su curiosidad, ilusión, inquietud y ganas de aprender nos hacen sentir cada día que hemos elegido la profesión más bonita del mundo", terminaba.

José Luis Miranda, presidente de GSD Cooperativa, no ha olvidado mencionar a ni una sola de las instituciones y personalidades que acudieron al acto, ni tampoco a las que han apoyado el proyecto GSD LAS ARTES desde su misma génesis. Miranda comenzaba su intervención recalcando que "la inauguración de un colegio es uno de los eventos más importantes que pueden producirse en el ámbito educativo". Y, citando a Miguel de Cervantes, cuando escribía la cita 'dad crédito a las obras y no a las palabras', resumía a continuación la trayectoria de GSD Cooperativa.

En 1985, dieciocho socios, docentes y no docentes, fundaron la Cooperativa Gredos San Diego. Asumieron la titularidad del colegio a causa de la jubilación de su propietario Julio López Herrero. Con cuarenta años a sus espaldas, hoy gestiona diez colegios en la Comunidad de Madrid y dos fuera de España (Costa Rica y Camerún).

En 2025, la cooperativa la integran 1.220 cooperativistas, con un voto por persona en la Asamblea; es la undécima empresa de España en Economía Social, y la octava, si se toman en cuenta únicamente datos de contratación y facturación, con más de 101 millones de euros anuales. En palabras del presidente de GSD Cooperativa, "no hay más secreto para el crecimiento que empeñarse en él". Y es que GSD Cooperativa es también la mayor empresa de la Unión Europea de Economía Social vinculada a la enseñanza. "Podemos resumir 40 años como un buen comienzo, pero lo mejor está por llegar", afirmó.

Tras las intervenciones institucionales, se procedía a descubrir la placa conmemorativa de la inauguración. Lo hacían José Luis Miranda y el viceconsejero de Educación, Jose Carlos Fernández Borreguero. Como máxima autoridad política presente en el acto. Fue Borreguero quien clausuró el acto destacando que "en estos espacios, como el de este maravilloso Colegio GSD LAS ARTES, más allá de transmitir conocimiento, fomentamos el crecimiento integral de las personas, formando ciudadanos críticos, responsables y capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio". La interpretación del Himno de GSD y el izado de las banderas en la entrada principal del Centro -de GSD, de la Comunidad de Madrid, de España y de Europa- mientras sonaba el himno de las cooperativas cuya música ha compuesto Fernando Velázquez -presente en el acto- le ponían el broche de oro al acto.

Firma de convenio con UDIMA

La inauguración, en el Día Internacional de la Educación, compuso el marco perfecto para la firma del convenio entre GSD y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) que da lugar a la nueva Cátedra de Educación GSD UDIMA. Lo firmaron Julián Roa González, doctor en Educación y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, en representación de UDIMA, y José Luis Miranda. Esta nueva Cátedra UDIMA-GSD Educación se llama 'Innovación y Tradición en el Desarrollo del Aprendizaje' y tiene como objetivo avanzar en el conocimiento sobre cómo se desarrolla el aprendizaje y cómo se pueden optimizar las prácticas educativas. Integra los enfoques tradicional e innovador, y, por lo tanto, la Cátedra su objetivo es contribuir significativamente a la mejora de la calidad educativa y al éxito académico de los estudiantes.

Sobre GSD LAS ARTES

GSD LAS ARTES abrió sus puertas en septiembre de 2023, tras resultar adjudicatario de un concurso público promovido por la Comunidad de Madrid para la construcción y gestión de un centro concertado en el distrito de Villa de Vallecas.

El centro se ubica entre los barrios de Ensanche de Vallecas, Valdecarros y Los Berrocales, en pleno desarrollo del Sureste de Madrid, y es el segundo Colegio de la Cooperativa en el Ensanche de Vallecas. GSD LAS ARTES ofrece a las familias de estos nuevos barrios una formación integral para sus hijos e hijas, desde los 3 a los 20 años, que incluye desde 2º Ciclo de Educación Infantil, pasando por Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación profesional, con una amplia oferta de servicios complementarios como comedor con ampliación de horario o servicio EducaSalud, entre otros, así como una amplia diversidad de actividades extraescolares de carácter deportivo, artístico y cultural.

Todas las actividades del Centro están programadas con el objetivo de educar en valores y de fomentar el interés por un ocio sano y recreativo que ayude a los alumnos a desarrollar todas sus capacidades físicas e intelectuales, formándose como personas y enriqueciendo su educación según necesidades o preferencias.

En su segundo curso escolar, el año lectivo 2024-2025, GSD Las Artes ha puesto en marcha todas las enseñanzas obligatorias desde 3 años hasta 4º de la ESO y diferentes ciclos formativos como el ciclo de grado medio de Gestión Administrativa y los ciclos de Grado Superior de Educación Infantil y Administración y Finanzas. En la actualidad, cuenta con 630 alumnos que son atendidos por 150 trabajadores entre personal docente y no docente.

Para todo ello, GSD LAS ARTES cuenta con unas instalaciones modélicas, cuyo diseño arquitectónico está pensado para el aprendizaje y la socialización de los niños y niñas, a través de un entorno inspirador, moderno, funcional y atractivo, en perfecta consonancia con el barrio en pleno crecimiento en el que se ubica. El colegio dispone de dos comedores, uno para Educación Infantil y otro para el resto de sus alumnos. Igualmente, dispone de patios de recreo separados por etapas educativas, y es completamente accesible. La cocina es propia, un concepto irrenunciable para todos los centros educativos GSD, y dispone de un plan de alimentación saludable, que atiende todo tipo de alergias e intolerancias con menús avalados por la SEDCA.

Especial relevancia en el complejo tienen sus instalaciones deportivas, abiertas al barrio: polideportivo cubierto; piscina cubierta, con dos vasos; campo de fútbol con césped artificial, varias multicanchas y pistas de pádel.

GSD LAS ARTES está junto al metro Valdecarros (Línea 1) y a varias líneas de autobús que conectan el barrio con el centro de Madrid, y tiene acceso directo a las circunvalaciones M45 y M50, y a la A3.