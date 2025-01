HSN Sailing Team regateará en el tercer evento de las Barcelona Winter Series

Hoy viernes empezará el tercer evento de las International Barcelona Winter Series de J70, y terminará el próximo domingo con un programa de diez mangas, con la previsión de realizarse dos pruebas el viernes y cuatro más cada día del fin de semana. La regata será organizada por el Real Club Náutico de Barcelona y se cuenta con una elevada participación que como en ocasiones anteriores rondará la treintena de equipos.

Las Bacelona Winter Series de J70 es una competición que consta de cinco eventos que se vienen celebrando mensualmente desde noviembre y que terminará en marzo coincidiendo ya con las Barcelona Spring Series. La regata cuenta con una clasificación general en la que cuentan todas las regatas disputadas en todos los eventos y además una clasificación particular de cada evento.

Alta participación internacional Después de la Copa América de vela, la ciudad Condal sigue de moda para los aficionados a la náutica y a las regatas, y cada vez más regatistas europeos de la clase internacional J70 acuden cada mes a medirse en el agua contra tripulaciones muy potentes. Los países que estarán presentes en este tercer evento son Alemania, Francia, Hungría, Reino Unido, Suiza, Ucrania, Portugal, Suecia, Dinamarca, Austria, Países Bajos y España.

A fecha de hoy el líder de la clasificación general es el español HangTen de Món Cañellas, Jorge Martínez, Alberto García y Manuel Carrión, que gracias a su regularidad en los dos últimos eventos han logrado subirse en el primer cajón del podio provisional. Le sigue a 17 puntos el también español Bodegas Can Marlés que consigue superar en 3 puntos al danés Lady in Red, del Copa América’2007 Sten Mohr que cierran el podio. Cuartos son los británicos del Seriousfun, de Tony Hayward y quintos son los canarios del HSN Sailing Team, con Javier Padrón, Luis Martínez Doreste, Adolfo López y Ricardo Terrades, que será sustituido en este evento por el también lanzaroteño Gonzalo Morales.

El garbí tampoco faltará a la cita La previsión meteorológica es de lo más esperanzadora y se esperan vientos de componente sur, el conocido garbí, que soplará hasta los 14 nudos de intensidad y que junto con cielos despejados y una agradable temperatura no demasiado fría para estas fechas, hacen más atractiva aún la regata para participantes y aficionados.

El próximo mes se disputará el cuarto evento del 21 al 23 de febrero en Barcelona. Mientras que la flota atlántica de J70 continuará con las Sailway Series de Vigo del 15 al 16. Tanto en Galicia como en el Mediterráneo la clase J70 cuenta con una excelente salud, siendo cada vez más los equipos extranjeros que acuden a nuestro país a regatear y nuevos armadores nacionales que se animan a competir en esta apasionante clase monotipo.