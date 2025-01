LOS SECRETOS anuncian el desarrollo de una pelicula sobre su trayectoria

Sony Pictures international productions y los secretos anuncian el desarrollo de una película sobre la trayectoria de esta emblemática banda del pop español.

El desarrollo de esta película representa no sólo un homenaje a Los Secretos, sino también una oportunidad única para retratar el espíritu de una época que transformó la cultura y la sociedad de España, y la evolución y el impacto que tuvo la música española en décadas recientes. La película explorará la vida de los hermanos Urquijo y el grupo que formaron en la convulsa España de la Transición, ofreciendo un viaje emocional a través de distintos momentos de su pasado y su futuro.

Este proyecto contará con el catálogo de la banda, que abarca más de 45 años de trayectoria musical y que ha servido como banda sonora para varias generaciones. La inclusión de sus canciones más emblemáticas brindará al público una experiencia única que conecte la narrativa cinematográfica con la esencia musical que caracteriza a Los Secretos.

El guion está siendo desarrollado por el dramaturgo y cineasta Víctor Conde, autor del musical de éxito ‘A tu Lado’ sobre la historia del grupo.

Sobre el proyecto, Álvaro Urquijo, fundador y actual líder de la banda, explica "Éramos tres hermanos y un amigo que jugamos a ser músicos en un país cambiante y ninguno de nosotros estábamos preparados para todo lo que vendría. Por fin se va a contar nuestra historia de una forma íntima y profunda, como nunca antes se ha hecho."

Iván Losada Gamst, Managing Director de Sony Pictures Entertainment Iberia, afirma que “estamos entusiasmados con este proyecto verdaderamente único. Podríamos escuchar a Álvaro durante horas hablar y nunca sería suficiente. Los Secretos son un patrimonio vivo. Un fenómeno extraordinario de cómo cantar sobre viejas heridas puede mantenerlas frescas. Un talento y una disciplina abrumadoras que les han mantenido en lo más alto durante décadas y generaciones. Ha llegado la hora de contar su verdadera historia”.

SOBRE LOS SECRETOS

El pop español no sería lo mismo sin Los Secretos. Más de cuarenta y cinco años son la constatación de que es posible hacer las cosas de una manera distinta. Toda una colección de valores y una lección de superación ante las adversidades de la vida.

Las buenas canciones perduran en el tiempo, se enredan en la memoria y superan las modas, transmitiéndose y premiando a sus autores con la satisfacción de haber hecho felices a varias generaciones de seguidores. Los Secretos son aquellos que formaron el grupo allá en el lejano 1979, los que han sido parte de él en algún momento, los que ya no están con nosotros y los que hoy continúan subiendo al escenario cuatro décadas después.

SOBRE SONY PICTURES INTERNATIONAL PRODUCTIONS

Sony Pictures International Productions es la rama de producción internacional en lenguas locales de Sony Pictures Entertainment's Motion Picture Group.