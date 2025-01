"La sustancia", nominada a cinco Oscar, se estrena en Filmin el próximo viernes 31 de enero

El próximo viernes 31 de enero Filmin estrena "La sustancia", uno de los mayores fenómenos cinematográficos de los últimos años. Dirigida por la francesa Coralie Fargeat ("Revenge") y protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley (hija de Andie MacDowell), la película se basa en un guion original escrito por la propia Fargeat alrededor de Elisabeth Sparkle, una estrella de la televisión en horas bajas que ve su estatus en peligro cuando el director de su cadena decide retirarla de su programa de aerobic. Sparkle acepta entonces una misteriosa propuesta y decide someterse a un tratamiento que promete generar una nueva versión de ella misma, pero más joven, más bella y más perfecta. Como ocurre siempre con la magia en los cuentos de hadas, "la sustancia" tiene unas reglas claras que deben respetarse, pero Sue, el alter ego rejuvenecido de Elisabeth, no parece estar por la labor de ser obediente.

"La sustancia" tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes, donde se llevó el premio al Mejor Guion. Ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz en Comedia y Musical, galardón que recibió Demi Moore hace unos días, ayer conocimos que la película ha recibido cinco nominaciones a los Oscar: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Demi Moore), Mejor Guion Original y Mejor Maquillaje y Peluquería.

Cuenta Coralie Fargeat que su primera experiencia en el mundo del cine fue en el rodaje de "Pasión por vivir" (Alain Berliner, 2000), una película protagonizada, curiosamente, por Demi Moore. Como meritoria de dirección, Fargeat le servía el café a la actriz por las mañanas, hacía fotocopias y observaba con atención todo lo que ocurría a su alrededor. "Pude ver cómo era la vida de la película detrás de la escena, la realidad sobre cómo se hace una película", recuerda. En sus inicios, la directora, fascinada por obras como "Robocop", "La mosca" o "Mad Max", descubrió que este no era el tipo de cine que se hacía en Francia, y encontró serias dificultades para poner en marcha sus primeros proyectos. Con un presupuesto muy ajustado, pudo estrenar "Revenge" en 2017 y su éxito en el circuito de festivales de género le abrió de par en par las puertas de la industria del cine.

La semilla de “La sustancia” surgió cuando Fargeat se acercaba a los 50 años. “Tuve una enorme ola de pensamientos como: Mi vida se va a terminar. Ya no voy a ser interesante. Nadie me va a mirar más. Mi vida se acabó. Tenía estos pensamientos enormes y violentos y eran tan poderosos que me dije que había llegado el momento de hacer algo con ellos". El subgénero del "body horror", en el que el cuerpo humano es sometido a violentos cambios y transformaciones, y que tiene en David Cronenberg a uno de sus mayores exponentes, le ofrecía las herramientas adecuadas para hablar de este tipo de violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. "No podía encontrar una mejor manera de mostrar la violencia que podemos infligirnos a nosotras mismas", afirma la directora.

Moore no recordaba a aquella chiquilla que le servía cafés en el rodaje de "Pasión por vivir", pero aceptó protagonizar la segunda película de Fargeat a pesar de que la propia directora tenía muy pocas esperanzas de que la otrora estrella de Hollywood se interesara por un proyecto de estas características. "Leí su autobiografía y descubrí que ella había pasado por algunos años difíciles en su vida personal. Ahora estaba en una fase en la que había decidido dar un paso atrás para recuperar el control de sí misma. Eso es lo que la hizo sentirse cómoda mostrando vulnerabilidad en la pantalla, porque creo que se sentía fuerte por dentro y estaba en una buena posición consigo misma", explica Fargeat. Gracias a este papel, la protagonista de éxitos como "Ghost" (1990) o "La teniente O'Neil" (1997) ha ganado su primer Globo de Oro y ha obtenido su primera nominación al Oscar.