SERSEO Labs revoluciona la aplicación de IA en las PYMEs

SERSEO Marketing Digital Inteligente, líder en soluciones de marketing digital para PYMEs desde hace más de 25 años, acaba de lanzar SERSEO Labs su spinoff de innovación (I+D) encargado de desarrollar soluciones disruptivas basadas en inteligencia artificial (IA) y tecnología avanzada.

Esta nueva unidad, liderada por Miguel Ángel Manrique Ordax, socio fundador de SERSEO Marketing, representa un paso audaz hacia la diversificación de servicios y la ampliación del impacto tecnológico en diferentes sectores económicos.

Manrique-Ordax, con más de 30 años de experiencia en la implantación y desarrollo de proyectos tecnológicos seguirá liderando esta nueva etapa de SERSEO MDI, consolidando la capacidad de la organización para transformar el panorama empresarial a través de la innovación y la IA.

Innovación para PYMEs: un pilar estratégico SERSEO Labs ha sido clave en la creación de un paquete de soluciones de IA(g) diseñado específicamente para su aplicación en PYMEs, implementado a través de la red de agencias asociadas de SERSEO MDI.

Estas soluciones ayudan a las pequeñas y medianas empresas a optimizar y automatizar sus procesos, mejorar la comunicación con sus clientes y tomar decisiones estratégicas basadas en datos, contribuyendo así a su competitividad en un mercado en constante evolución.

Además, a través de estas automatizaciones no solo las PYMEs consiguen mejores resultados sino que también las agencias que diseñan las estrategias de marketing digital tienen la posibilidad de realizar las acciones de forma más rápida y eficiente lo que les permite poder ofrecer sus servicios a más clientes haciendo así crecer su facturación y su propia agencia.

Nuevos horizontes: medios de comunicación y consultoría Pero si algo ha caracterizado a la empresa desde que viera la luz hace 25 años, es su capacidad de innovar en técnicas y de crecer aprovechando las oportunidades que el mercado pone delante adelantándose a sus competidores. Por eso, en su ambición por expandir la aplicación de la IA, SERSEO Labs está desarrollando la innovadora de productos de IA(g), diseñada para su aplicación a los mas de 500 clientes finales de la empresa.

Esta suite ofrece herramientas avanzadas para la automatización de procesos de marketing digital, gestión de contenidos, visibilidad y análisis predictivo de tendencias, permitiendo a las agencias de marketing optimizar sus operaciones y adaptarse a las demandas de un entorno digital en rápida transformación.

Además, SERSEO Labs es Asesor Digital adherido al programa KitConsulting destinado a empresas de mas de 10 empleados, en las categoría de Servicios de Asesoramiento de IA, procesos de negocio, Transformación Digital 360, Ventas Digitales Estrategia de Rendimiento de Negocio y procesos del programa KitConsulting.

De esta forma las agencias de SERSEO MDI pueden ofrecer a sus clienets un paquete integral que combina tecnología y consultoría estratégica para ayudar a empresas de diversos sectores a modernizar sus modelos de negocio y mejorar su eficiencia operativa. Un aspecto en el que SERSEO Labs, sus herramientas y experiencia son clave al tener a sus espaldas años de trabajo estrecho con PYMEs.

Si con SERSEO Marketing Digital Inteligente y su red de agencias, se consiguió crear un ecosistema eficiente con el que apoyar y ayudar a aquellos profesionales del marketing digital a despegar con sus agencias. Con SERSEO Labs, la marca sigue reafirmando su compromiso con fomentar la innovación y apoyar a nuevos talentos.

Tanto es así que junto a otros inversores la empresa gestiona un fondo inicial de 1 millón de euros para el apoyo y la creación de nuevas iniciativas de negocio y el respaldo a emprendedores en etapas tempranas en el ámbito de la IA aplicada a las PYMES.

Este fondo privado estará destinado a proyectos que integren tecnología avanzada en el marco de la IA(g) y su aplicación a las PYMEs usando como campo de pruebas el propio ecosistema de clientes de la empresa a través de su red de agencias.

Una visión hacia el futuro Con SERSEO Labs, la compañía refuerza su posición como un actor clave en el ecosistema tecnológico, expandiendo su alcance más allá del marketing digital hacia sectores como la comunicación, la consultoría y el apoyo al emprendimiento.

“En SERSEO Labs estamos comprometidos con transformar ideas en realidades sostenibles que impacten positivamente en la economía. Nuestra misión es liderar la adopción de tecnologías avanzadas y empoderar a las PYMEs, los medios de comunicación y los emprendedores para que se conviertan en agentes de cambio en sus sectores”, afirmó Miguel Ángel Manrique Ordax, director de SERSEO Labs.

En definitiva, SERSEO Labs marca el inicio de una nueva era para SERSEO Marketing Digital Inteligente, consolidándose como un referente en innovación tecnológica aplicada a las PYMEs y otros sectores estratégicos. Con un enfoque claro en la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial, esta iniciativa no solo refuerza el compromiso de la compañía con la evolución de sus servicios, sino que también proyecta una visión de futuro donde las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las agencias de marketing tienen las herramientas necesarias para liderar el cambio en sus respectivas industrias. SERSEO Labs no es solo un paso adelante; es un salto hacia el futuro de la tecnología y los negocios.