Alisado con keratina y profesional T-Liss, las claves de KOSEI para un cabello liso y cuidado

El cuidado capilar ha avanzado hacia tratamientos más completos, que no solo buscan la estética, sino también la salud del cabello. El alisado con keratina profesional se ha convertido en una de las soluciones más demandadas para quienes desean lucir un cabello liso, manejable y sin encrespamiento. En este ámbito, KOSEI ofrece T-Liss, un tratamiento diseñado para transformar y reparar la textura del cabello, aportando resultados visibles (brillo, suavidad, sin frizz) y duraderos junto con un cuidado integral.

T-Liss, un tratamiento semipermanente con elementos beneficiosos para el cabello Entre las ventajas principales de este producto, cabe destacar que se trata de un tratamiento semipermanente, con una duración de hasta 6 meses, que permite que el cabello pueda recuperar su estructura de forma progresiva, sin generar el temido efecto raíz. Además, no produce ningún tipo de daño al pelo porque está formulado con ácidos orgánicos y sin formol. En particular, su fórmula innovadora y exclusiva combina diferentes aceites preciosos directamente obtenidos de nueces, semillas, hierbas y frutas. Estos elementos, y otros como las proteínas y los agentes protectores térmicos, protegen el cabello y reparan la fibra capilar.

Por otra parte, su tecnología avanzada permite que el cabello mantenga un acabado liso y controlado incluso en condiciones de humedad, asegurando resultados que duran semanas.

Para los profesionales de la peluquería, T-Liss representa una herramienta versátil que se adapta a las necesidades específicas de cada cliente.

Resultados duraderos y un cuidado integral del cabello Al nutrir las fibras capilares y rellenar las áreas dañadas con T-Liss, el cabello recupera su elasticidad y suavidad natural. Esto facilita el peinado diario y reduce el tiempo necesario para mantenerlo. Por lo tanto, se trata de una solución práctica y efectiva, ideal para quienes valoran tanto la estética como la funcionalidad en su rutina capilar. A diferencia de otros tratamientos del mercado, el tratamiento de alisado keratina T-LISS permite la utilización de pinzas, clips, gomas, y permite el lavado inmediatamente después de realizar el tratamiento.

El alisado con keratina y profesional con T-Liss representa una combinación única de eficacia y cuidado avanzado. Con esta solución, KOSEI no solo transforma el cabello, sino también la experiencia de los clientes en los salones, estableciendo un nuevo estándar en el sector de los tratamientos capilares. Los profesionales que incorporan T-Liss a su oferta de servicios pueden garantizar resultados excepcionales, elevando la calidad de su trabajo. Para saber más sobre este producto innovador y efectivo es posible acceder a la página web de KOSEI.