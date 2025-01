Euroinnova celebra el Día Internacional de la Educación con un análisis del aprendizaje del mañana

Patrocinados por la U.S. Polo Assn., los torneos que cautivan al público en directo en el NPC, así como a los espectadores nacionales e internacionales en ESPN, incluyen el U.S. Open Women's Polo Championship®, la C.V. Whitney Cup®, la USPA Gold Cup®, y culminan con el U.S. Open Polo Championship®, considerado desde hace tiempo el evento de polo por excelencia en EE.UU. Las entradas para la temporada de polo 2025 ya están a la venta en la web de NPC. «En el año de nuestro 135 aniversario, la USPA está preparada para ofrecer una temporada de polo sobresaliente llena de intensa competición impulsada por muchos de los mejores jugadores del mundo, celebrada en campos de juego inmaculadamente cuidados y apoyada por una creciente base de aficionados internacionales», dijo Stewart Armstrong, Presidente de la USPA. «Nuestras continuas mejoras son una razón más por la que el USPA National Polo Center está considerado una de las instalaciones de polo más prestigiosas del mundo».