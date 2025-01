Riot Games presenta el Festival Lunar de su juego de estrategia, Teamfight Tactics

El Festival lunar de TFT ya está disponible y cuenta con el regreso de un popular set intermedio, Destinos: Festival de bestias, y con nuevos cosméticos festivos El Festival lunar de TFT ya está disponible y cuenta con el regreso de un popular set intermedio, Destinos: Festival de bestias, y con un nuevo catálogo de cosméticos festivos, algunos de los cuales están inspirados en el año de la serpiente.

Teamfight Tactics (TFT), el mayor juego de estrategia para ordenador del mundo, dará comienzo el evento anual del Festival lunar trayendo de vuelta un popular set intermedio con un modo de juego temporal e implementando contenido festivo, entre el que se encuentra un pase del evento, una nueva arena, chibicampeones, minileyendas y una nueva incorporación al plantel de estrategas desatados.

El renacer de Festival de bestias supondrá el primer renacer de un set del año y traerá consigo el popular set intermedio (set 4.5) que se estrenó en enero de 2021, pero con nuevos aumentos para los atributos y cuatro nuevos atributos prismáticos. Además, por primera vez en este renacer, los jugadores reclutarán unidades desde un catálogo personal, y no desde uno compartido, lo que les permitirá crear el equipo que quieran con más facilidad.

Los renaceres de los sets son modos de juego temporales que sirven para revitalizar a campeones y atributos populares pertenecientes a los sets anteriores de TFT. Para conseguirlo, Teamfight Tactics pone en práctica lo aprendido del TFT moderno a fin de mejorar la experiencia de los jugadores.

Durante el renacer de Festival de bestias, volverán a estar disponibles la clasificación del renacer, en la que los jugadores podrán desbloquear un borde especial, y un nuevo marcador que permitirá a los jugadores con más puntos abrirse paso hasta lo más alto.

La clasificación del renacer, un sistema que llegó con el renacer de Amanecer de los héroes el año pasado, es un nuevo sistema de progreso donde poder desbloquear nuevos rangos y recompensas gratuitas en función de la destreza y de cómo se desenvuelvan en TFT los jugadores con los modos de los renaceres.

Llegará una llamativa arena mítica nueva llamada "Reino divino de la sierpe".

Esta actualización incluirá una plantilla de adorables y poderosos estrategas nuevos que se han unido a la Convergencia.

Chibis:

Ezreal de porcelana chibi de prestigio Zoe hacedora de mitos chibi Seraphine chibi, disponible únicamente en el pase del evento del Festival lunar. Seraphine K/DA: ALL OUT chibi Minileyendas:

Serpentina cuenta con cinco variantes distintas: farolillo, jade, porcelana, seta y guardiana de las estrellas. La variante de farolillo es exclusiva del pase del Festival lunar, mientras que el resto se podrán comprar en la tienda en rotación. Burbujitas llega chapoteando a la Convergencia, y traerá las variantes de abejita, shimmer y refresco. Nuevas variantes

Hundun recibirá un cambio de imagen galáctico con nuevas variantes: némesis de las estrellas, estrella del crepúsculo, lucero del alba y caído de las estrellas.

Por su parte, Jhin oscuridad cósmica llegará a la Convergencia en forma de nuevo estratega desatado.

El pase de evento del Festival lunar ha regresado e incluye recompensas como Seraphine chibi, Serpentina farolillo, cristales del reino, fragmentos de estrella y símbolos del tesoro. Seraphine chibi, su chispa y Serpentina farolillo son exclusivos del pase del Festival lunar y, por lo tanto, no aparecerán en la tienda en rotación de este año.

Como con los otros pases de evento, los jugadores irán desbloqueando el contenido a medida que jueguen y acumulen experiencia. Sin embargo, este pase solo estará disponible durante el evento del Festival lunar.

No sería una fiesta si no se uniesen al Festival lunar unos cuantos chibis y minileyendas. No os perdáis La fortuna sonríe a los hambrientos, la nueva minicinemática de TFT.

El Festival lunar de TFT estará disponible desde hoy con la versión 13.4 y la celebración concluirá con la versión 13.8 (31 de marzo de 2025).

Como Riot dsesveló en el anuncio del calendario de TFT durante el TFT Macao Open, implementarán el renacer de dos sets más a lo largo del año.

"Ahora que se acerca el primer aniversario del renacer de los sets, queremos dar las gracias a los jugadores del mundo entero por el apoyo que les habéis brindado. A lo largo del último año, han acogido la nostalgia que sentían por los sets antiguos y disfrutado de una combinación de contenido histórico y del aprendizaje que nos ha brindado el TFT moderno. Nos entusiasma lanzar el renacer de otro set para acompañar al Festival lunar, lo que también sirve para rememorar el evento en el que estrenamos el primer renacer, el del set 3.5: Galaxias", explica Christina Jiang, jefa de producción sénior en Teamfight Tactics.