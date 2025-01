Dani Ciscar se dirige a todo aquel que quiera mejorar su salud en su libro, ‘Homo Toxicus, la nueva era tóxica del ser humano’

CÍRCULO ROJO.- La mala alimentación y su relación con la gran mayoría de las enfermedades que preocupan a la sociedad un día, es un hecho incuestionable. Sin embargo, aún existe quién no es consciente de esta realidad. En este sentido, Dani Ciscar pretende ayudar a sus lectores a comprender la magnitud del problema y mejorar su bienestar, a través de su libro, ‘Homo Toxicus, la nueva era tóxica del ser humano’.

“Toda la información de interés que puede ayudar a las personas a mejorar su salud y calidad de vida, dado que muestro un hecho que hasta ahora no se ha contemplado, y es el de cómo el nivel alto de contaminación en el que nos vemos inmersos está afectando seriamente la salud de las personas”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “información de gran valor que le va a ayudar a mejorar su salud y calidad de vida. Podrá tomar conciencia sobre cómo en el mundo contaminado en el que vivimos nos está afectando, y no solo eso, sino que aprenderá qué cambios llevar a cabo en su día a día para disminuir su exposición, y así mejorar su salud y poder vivir muchos más años y con mejorar calidad de vida”.

SINOPSIS

Dani Ciscar es uno de los mayores expertos en Nutrición Ortomolecular.

Su pasión y dedicación exhaustiva por la comprensión del cuerpo humano a nivel fisiológico, fisiopatológico y bioquímico ha sido lo que le ha llevado a entender la importancia de realizar analíticas específicas y personalizadas (perfil bioquímico, mineralograma, aminoacidograma, estrés oxidativo, estrés adrenal, etc.) que permitan ayudar a comprender el estado interno de la persona y así poder realizar un abordaje terapéutico “natural” con criterio.

Su amplia visión en el campo de la medicina y la nutrición integrativa abre un nuevo paradigma en la terapéutica actual, logrando conseguir resultados espectaculares en situaciones difíciles y complejas de la salud.

Fundador del equipo de Nutrición Científica Barcelona, formado por diferentes profesionales de la salud, donde trabajan a diario unificando conocimientos y criterios con el fin de obtener los objetivos propuestos lo antes posible.

Después de varios años luchando y superando el síndrome de fatiga crónica, entendió cuál debería ser su objetivo y misión en la vida: ayudar a todas las personas que necesiten mejorar su salud y calidad de vida a través de una terapia “natural” basada en la evidencia científica, como es la Nutrición Científica.