Exoesqueletos de Cyber Human Systems y GOGOA, el futuro del trabajo físico en la industria

La automatización y la tecnología aplicada al sector industrial han impulsado innovaciones significativas para mejorar la eficiencia y la seguridad en el trabajo físico. Una de las áreas con mayor potencial transformador es el desarrollo de exoesqueletos industriales, dispositivos que combinan biomecánica e bioingeniería para asistir a los trabajadores en tareas físicas exigentes. En este contexto, Cyber Human Systems, en colaboración con GOGOA, se posiciona como líder en la creación de soluciones avanzadas para el trabajo físico en el entorno laboral.

Exoesqueletos industriales para un trabajo físico más seguro y eficiente Cyber Human Systems, junto con GOGOA, ha diseñado una línea de exoesqueletos industriales destinados a reducir la carga física y aumentar la seguridad de los trabajadores. Estos dispositivos, fabricados con materiales ligeros y tecnología de última generación, permiten una reducción significativa del esfuerzo físico en actividades como levantamiento de cargas, mantenimiento industrial o trabajos repetitivos. Según los expertos de Cyber Human Systems, esta innovación busca prevenir lesiones musculoesqueléticas, una de las principales causas de bajas laborales en el sector industrial.

“Los exoesqueletos no solo optimizan el rendimiento laboral, sino que también transforman las condiciones de trabajo, garantizando mayor bienestar y seguridad para los empleados”, señala un portavoz de Cyber Human Systems. Asimismo, estos dispositivos pueden adaptarse a diferentes sectores, desde la construcción hasta la logística, abriendo nuevas posibilidades para empresas que buscan mejorar la productividad sin comprometer la salud de sus equipos.

Una sin-off de GOGOA, un referente en innovación robótica GOGOA, una empresa reconocida por su experiencia en robótica aplicada a la salud y la industria, refuerza la capacidad de Cyber Human Systems para ofrecer soluciones pioneras. GOGOA aporta su conocimiento en diseño y tecnología robótica, mientras que Cyber Human Systems lidera la integración de sistemas inteligentes y conectividad en los exoesqueletos. Esta sinergia ha permitido el desarrollo de productos que no solo son funcionales, sino que también cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética.

Los modelos más recientes de esta spin-off destacan por su capacidad de recopilar datos en tiempo real, lo que facilita a las empresas monitorizar el rendimiento de los trabajadores y optimizar procesos. Esto representa un avance significativo en la implementación de la Industria 4.0, donde la tecnología inteligente se combina con el trabajo humano para maximizar resultados.

Un futuro prometedor para la industria y los trabajadores La innovación de Cyber Human Systems y GOGOA marca un antes y un después en la forma en que se entiende el trabajo físico en entornos industriales. Al introducir tecnologías avanzadas como los exoesqueletos, estas empresas no solo potencian la productividad, sino que también contribuyen a un entorno laboral más saludable y sostenible. A medida que estas soluciones se expanden en el mercado global, se espera que su impacto continúe creciendo, convirtiéndose en una herramienta esencial para las empresas que buscan combinar innovación y bienestar en sus operaciones.