Repara tu Deuda Abogados cancela 81.000 € en Denia (Alicante) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado solicitó unos préstamos para un negocio de restauración que se vio obligado a cerrar Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre en Denia (Alicante) una deuda que ascendía a 81.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó cuando solicitó créditos para iniciar un negocio de restauración en el año 2015. Inicialmente el negocio funcionaba bien y generaba los ingresos suficientes para cubrir las cuotas de los préstamos. No obstante, empezó a generar deudas y tuvo que cerrarlo”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Alicante (Comunidad Valenciana) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de los importes pendientes.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de esta ley en España en septiembre de 2015. Ese mismo año fue aprobada para ofrecer una salida legal a todos los problemas financieros de particulares y autónomos en estado de insolvencia. Desde entonces hasta la actualidad, ha logrado superar la cantidad de 310 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados realiza un análisis previo de forma gratuita para comprobar si la persona que está interesada en acogerse es una potencial beneficiaria de la Ley de la Segunda Oportunidad. Y es que cada día los asesores reciben consultas de particulares y autónomos que han caído en un bucle de deudas del que quieren salir pero no saben cómo hacerlo.

El perfil de quienes acuden a este mecanismo es muy variado: pequeños empresarios que crearon un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas que se encontraban en complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

