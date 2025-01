The Valley y el Club Chief Data Officer se unen para impulsar la formación y la empleabilidad del sector de los datos

El objetivo del acuerdo es potenciar el desarrollo de competencias de los profesionales del sector del dato, consolidando a The Valley Business & Tech School y al Club CDO como referentes en transformación digital The Valley Business & Tech School, la escuela de negocios especializada en soluciones formativas en digital y tecnología, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Club Chief Data Officer (CDO), organización líder que reúne a profesionales del dato en España y Latinoamérica. Esta alianza tiene como objetivo potenciar la formación, empleabilidad y desarrollo de competencias de los profesionales del sector, consolidando a ambas instituciones como referentes en el ámbito del dato y la transformación digital.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la creación de programas formativos personalizados para los asociados del Club CDO, en los que The Valley actuará como partner exclusivo en su diseño y desarrollo. Asimismo, el Master in Data Science, AI & Big Data Analytics de The Valley incorporará herramientas exclusivas del Club CDO, como DataMat y DataToolkit, posicionándose como un programa académico "en colaboración con el Club CDO" y fortaleciendo su vínculo con las necesidades reales del sector.

La alianza también promueve ventajas exclusivas en programas formativos para los miembros del Club CDO y sus familiares, así como el intercambio académico y profesional entre ambas instituciones. Los profesores de The Valley tendrán acceso a los recursos del Club CDO, mientras que los socios del Club podrán participar como docentes en los programas formativos de la escuela de negocios, aportando su experiencia práctica y conocimiento especializado. De igual forma, ambas organizaciones colaborarán en iniciativas orientadas a la empleabilidad, creando oportunidades para el desarrollo profesional de sus estudiantes y miembros.

En este sentido Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley, declara que "a través de este acuerdo con el Club CDO buscamos reforzar nuestro compromiso con la formación, la empleabilidad y el desarrollo de competencias esenciales en un entorno empresarial cada vez más basado en el análisis y la gestión de datos. Esta alianza no solo nos permite conectar con una comunidad clave, sino también ofrecer programas formativos adaptados a las necesidades reales del mercado".

Por otro lado, los asociados del Club CDO podrán involucrarse directamente en los proyectos de fin de máster de The Valley, ofreciendo a los estudiantes una perspectiva alineada con los desafíos reales del sector. Al mismo tiempo, el Club CDO se compromete a promocionar activamente los servicios y programas de The Valley entre sus miembros y clientes, amplificando así el alcance y el impacto de esta colaboración.

Por su parte, Rafael Fernández Campos, presidente del Club CDO Spain & Latam, señala que "la gestión estratégica de datos es el eje sobre el que se construye la competitividad de las empresas en la actualidad. Este acuerdo con The Valley amplía nuestra capacidad de proporcionar a nuestros asociados acceso a formación de excelencia y nuevas oportunidades profesionales, fortaleciendo la posición del Club CDO como líder en el sector".

Este acuerdo, con una vigencia inicial de un año, refleja el compromiso de ambas organizaciones por impulsar la formación y la innovación en la gestión y el análisis de datos, respondiendo a las demandas de un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.