´Versos dormidos´; Dos décadas de poesía que capturan el pulso de la vida.

CÍRCULO ROJO.- "Versos dormidos", de Daniel García Martín, es una obra que destaca en el panorama literario por su singularidad y profundidad. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este poemario abarca veinte años de creación, desde 1986 hasta 2006, y reúne una selección de poemas que retratan el desarrollo emocional y literario de su autor.

Daniel García Martín, nacido en Madrid en 1970, comenzó a escribir a los 16 años, impulsado por las emociones propias de la adolescencia. Su trayectoria literaria, aunque íntima y pausada, ha dado como resultado un libro que no solo refleja su evolución personal, sino también el crecimiento y madurez de su voz poética.

Una poesía que crece con el tiempo

El libro se caracteriza por su enfoque evolutivo. Los primeros poemas reflejan la sensibilidad y sencillez propias de la juventud, mientras que las composiciones posteriores muestran una mirada más madura y profunda sobre temas universales como el amor, el desamor, la pérdida y los paisajes que marcaron al autor. Según García Martín, esta evolución permite al lector percibir cómo los versos "cogen solera" con los años, dotándolos de una perspectiva más rica y significativa.

"Versos dormidos" busca involucrar al lector en una experiencia personal y emotiva. La obra está dirigida a un público amplio, desde amantes de la poesía hasta quienes se acercan a este género por primera vez. Con un estilo accesible y directo, el autor pretende que cada poema se convierta en un espejo donde los lectores puedan encontrar su propia historia.

García Martín explica que su inspiración proviene de vivencias personales como los amores y desamores, la familia, los amigos, y los paisajes que le han acompañado. Esta sinceridad emocional convierte a "Versos dormidos" en una obra capaz de resonar en cualquier lector, ofreciendo un refugio donde redescubrir recuerdos y emociones.

En un contexto donde la poesía a menudo queda relegada, "Versos dormidos" representa un esfuerzo por devolverle su relevancia. La obra no solo destaca por su calidad literaria, sino también por su capacidad para conectar con el público desde la honestidad y la cercanía.

AUTOR

Daniel García Martín (Madrid, 1970). Informático de profesión, a pesar de su edad ha de ser considerado un escritor novel, ya que ha empezado a publicar tarde. Escribe desde los 16 años, entre otras cosas, poemas, cuentos y relatos cortos. Opina que leer es vivir otras historias que, de no ser así, no habría vivido, aunque no se prodiga todo lo que quisiera en la lectura. Es en 2024 cuando decide mostrar este primer libro de poemas, que tiene bastante de autoayuda, ya que en determinados momentos le servía como herramienta para consolar su alma y sus inquietudes, tanto para disfrutar esos momentos positivos como para reconvertir los negativos.