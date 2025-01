COLVEMA organiza una jornada para promover el buen uso de los antibióticos y en la que puso de manifiesto la complejidad de la aplicación del sistema PRESVET

La jornada se centró en proporcionar respuestas a las demandas de los veterinarios, quienes consideran que la normativa afecta a su capacidad para tomar decisiones clínicas. Según la administración: "El objetivo en este primer año no es sancionar, es que la normativa se cumpla y nos vayamos adaptando a estos requisitos nuevos". Está previsto revisar y reducir las sanciones planteadas en principio en la normativa PRESVET El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) organizó el 21 de enero la jornada titulada "Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos: Uso Responsable en la Clínica de Animales de Compañía y Dudas en el Uso de la Plataforma PRESVET", que contó con cerca de 1.200 inscritos. La jornada ofreció una oportunidad única para abordar las inquietudes de los clínicos de animales de compañía sobre la nueva normativa que obliga a registrar las prescripciones de antibióticos a través de la plataforma PRESVET, así como para discutir las demandas del sector sobre su complejidad y las limitaciones que supone su aplicación para el ejercicio clínico diario.

La obligación de registrar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos es percibida para los profesionales veterinarios como una carga burocrática excesiva, que dificulta la toma de decisiones clínicas de manera eficiente y afecta negativamente la atención y el bienestar de los animales de compañía.

El encuentro contó con la participación de figuras destacadas en el ámbito de la salud animal y el control de antibióticos, quienes compartieron su experiencia y análisis sobre el uso responsable de los antibióticos en la medicina veterinaria.

Gema López, Jefa del Área de Higiene y Responsable de Medicamentos Veterinarios en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) explicó que "nuestro mensaje es tranquilizar, que no se tenga miedo a prescribir ni ejercer su ejercicio clínico como profesionales que son. El objetivo en este primer año desde la administración no es sancionar, es que la normativa se cumpla y nos vayamos adaptando a estos requisitos nuevos. No queremos fiscalizar ni poner en juicio el criterio clínico, pero se tiene que cumplir la normativa y el criterio clínico estar justificado".

Para Cristina Muñoz, Responsable del Área Preclínica y Clínica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la legislación no es fácil de aplicar al día a día, pero "tenemos que partir de una base: primero, la obligación de tratar a los animales y segundo, emplear el sentido común y el juicio clínico, usando en cada caso aquello que debemos emplear. Concluyó añadiendo que "desde la administración debemos esforzándonos en explicar bien las cosas, en hacerlas entender y apoyar para que las cosas se hagan bien, estrechando así la colaboración con los administrados".

Por su parte, Salvador Cervantes, Veterinario Clínico en la Clínica Felina Barcelona, aseguró que es posible trabajar en veterinaria con el 80 % menos de prescripciones de antibióticos e insistió en la importancia de la prevalencia del criterio clínico. Destacó la complejidad de la aplicación de PRESVET, ya que "requiere de una curva de aprendizaje que conlleva tiempo y paciencia".

Por último, Bruno González-Zorn, Catedrático de Sanidad Animal y Director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Facultad de Veterinaria y Centro VISAVET (UCM), aseguró que la resistencia a los antibióticos es el mayor problema sanitario al que se enfrenta la humanidad actualmente. Por lo tanto, "tenemos que abordar cómo desde la veterinaria podemos luchar contra esta pandemia silenciosa modulando la cantidad de antibióticos que utilizamos, aplicar medidas de prevención y utilizar esto como una oportunidad para que los veterinarios de pequeños animales pongan de manifiesto su importancia en la salud pública. Cuando tratamos a un paciente con antibióticos, lo más importante no solo es que se curen, sino también preservar la eficiencia de los antimicrobianos".

Para finalizar, el presidente Felipe Vilas, explicó que "como veterinarios se puede hacer una reducción del uso de antibióticos bastante razonable y de forma normal, pero PRESVET es un sistema complejo que da mucho trabajo a los veterinarios y limita su ejercicio clínico; no es lo mismo tratar a un animal de compañía que a uno de producción, su manejo es muy distinto. No estaría de más darle una vuelta al sistema. Por otro lado, según nuestras informaciones – prosiguió Vilas - las sanciones que en un principio se han planteado se revisarán y se reducirán y, además, las inspecciones que se realicen, que corresponden a las Comunidades Autónomas, se harán en este primer periodo de forma prudente por lo menos en Madrid, pero es obligado notificar las prescripciones".

Con la organización de este tipo de jornadas, COLVEMA reafirma su compromiso con la salud animal y con la salud pública y se mantiene dispuesto a colaborar con las autoridades para lograr una solución equilibrada que no obstaculice la capacidad de los profesionales de atender adecuadamente a los animales de compañía y garantizar su salud y bienestar.