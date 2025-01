´María, la niña mágica en el mundo de las hadas´; Un relato conmovedor que pone en valor la diversidad.

La joven autora Virginia Mota Sáenz de Miera presenta una obra que combina fantasía y realidad para sensibilizar sobre el autismo, un homenaje a su hermana pequeña y a todos los niños que ven el mundo de manera especial.

CÍRCULO ROJO.- La literatura infantil encuentra en "María, la niña mágica en el mundo de las hadas" una historia que trasciende los límites del género. Con tan solo 10 años, la autora Virginia Mota Sáenz de Miera nos invita a descubrir el mundo a través de los ojos de María, su hermana pequeña, quien tiene autismo. Más que un cuento, la obra es un mensaje profundo de inclusión, empatía y amor, destinado tanto a niños como a adultos.

Un mensaje que conecta generaciones

El relato narra las aventuras de María, quien posee una sensibilidad especial que la conecta con un mundo mágico donde habitan hadas como Azul y Brisa. Allí, junto a su hermana Virginia, María explora paisajes llenos de vida y significado, en los que objetos mágicos, como un trébol azul, se convierten en símbolos de calma y conexión.

Pero detrás de esta fantasía, se esconde un propósito mayor: concienciar sobre el autismo desde una perspectiva infantil y positiva. "Quiero que vean a mi hermana como un ser especial, que puede percibir cosas que los demás no pueden", explica Virginia. Con este libro, la autora busca no solo dar visibilidad al autismo, sino también ofrecer herramientas a los padres para hablar sobre la diversidad con sus hijos.

Literatura con un propósito social

El cuento está especialmente dirigido a familias con niños pequeños. En palabras de la autora, "a veces los padres no saben cómo explicar a sus hijos que hay niños diferentes". Así, esta obra emerge como una guía accesible y emotiva para fomentar la empatía desde edades tempranas. La narrativa, sencilla pero cargada de simbolismo, invita a los lectores a reflexionar sobre la importancia de valorar las diferencias y reconocerlas como una riqueza.

Un proyecto familiar y editorial cuidado al detalle

Virginia Mota no está sola en esta travesía. La obra fue publicada por Editorial Círculo Rojo, que ha respaldado este proyecto con una primera edición lanzada en febrero de 2024. Cuidando cada aspecto de su diseño e impresión, el libro refleja la dedicación de un equipo comprometido con la promoción de obras de alto valor educativo y social. Las ilustraciones, a cargo de Ana Tejedor, capturan con delicadeza la esencia mágica y tierna de la historia.

El poder de las pequeñas autoras

Virginia no es una escritora convencional. Con solo 10 años, ha transformado su vínculo con su hermana y su perspectiva como niña en una obra capaz de conectar con lectores de todas las edades. Su talento no solo reside en su capacidad narrativa, sino en su sensibilidad para abordar un tema tan relevante desde una óptica constructiva y esperanzadora.

Este cuento está dedicado "a mi hermana, a mi familia y a todos los cuidadores de niños especiales", según reza la dedicatoria incluida en el libro. Su gesto es un ejemplo inspirador de cómo la literatura puede tender puentes hacia la comprensión mutua.

SINOPSIS

María es una niña mágica. En este cuento descubrirás sus poderes y vivirás la aventura de María y Virginia con las hadas.