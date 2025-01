Aicad Business School otorgó 1,329 becas a estudiantes ecuatorianos a través de la SENESCYT en 2024 para impulsar carreras de última generación

Entrevista con Hermel Balcázar, CEO de Aicad Business School

Ecuador y España, enero de 2025 – Aicad Business School refuerza su compromiso con la educación y el desarrollo profesional en América Latina al otorgar más de 1,230 becas en 2024, en alianza con la SENESCYT (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador). Este ambicioso programa incluye, además, dos másters de alta especialización, alcanzando un valor total en becas superior a 1,1 millones de euros.

En una entrevista exclusiva, Hermel Balcázar, CEO de Aicad Business School, explica la visión y el impacto de esta histórica inversión educativa.

¿Qué significa para Aicad Business School liderar una iniciativa de esta magnitud?

Para nosotros, democratizar la educación de calidad es un pilar fundamental. Esta inversión de más de 1,1 millones de euros representa no solo un esfuerzo financiero, sino una apuesta estratégica por el talento joven de Ecuador. Las 1,230 becas, valoradas en 480 euros cada una, y los másters avanzados, que ascienden a 16,900 euros cada uno de precio promedio, son una muestra de nuestro compromiso con el acceso equitativo a la formación de vanguardia.

¿Qué áreas del conocimiento abarcan estas becas y por qué son relevantes?

Las becas están dirigidas a carreras profesionales de última generación, como inteligencia artificial, transformación digital, sostenibilidad y ciberseguridad. Estas áreas no solo son fundamentales para el presente, sino que también marcan las tendencias del mercado laboral global. Además, los másters en gestión empresarial y liderazgo estratégico que hemos incluido ofrecen una formación especializada para quienes buscan liderar en sus sectores.

¿Cuál es el impacto social y económico de estas becas en Ecuador?

Cada euro invertido en educación se traduce en desarrollo. Estas becas no solo abren puertas a jóvenes talentosos, sino que también generan un efecto multiplicador en sus comunidades. Los profesionales formados en Aicad Business School están mejor preparados para contribuir al crecimiento económico y a la transformación social del país.

¿Qué planes futuros tiene Aicad Business School para fomentar la educación internacional?

Estamos trabajando en ampliar esta iniciativa a más países de América Latina y en fortalecer nuestras alianzas con instituciones públicas y privadas en Europa y América. Nuestro objetivo es que más estudiantes accedan a una formación de calidad y que nuestra inversión tenga un impacto global sostenido.

Cifras que marcan la diferencia La inversión total en las becas otorgadas por Aicad Business School durante 2024 incluye:

1,230 becas de 480 euros cada una, destinadas a formación en carreras tecnológicas y de innovación.

Másters oficiales en beca parcial de 16,900 euros cada uno, dirigidos a estudiantes destacados con ambiciones de liderazgo global.

El valor total de esta iniciativa supera los 1,1 millones de euros, consolidando a Aicad Business School como un referente en educación internacional y transformación social.

Declaraciones finales Según Hermel Balcázar, "El verdadero cambio comienza con la educación. Esta iniciativa no solo fortalece el acceso al conocimiento, sino que también siembra las bases para un futuro más equitativo y competitivo".