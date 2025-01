Talleres Murillo ofrece consejos para la preparación de vehículos en invierno

Con la llegada del frío, este taller explica cómo las bajas temperaturas afectan a los vehículos y ofrece consejos clave para su mantenimiento Con más de 40 años de experiencia en el sector automotriz, Talleres Murillo se ha establecido como taller de coches en Monzón líder en el mantenimiento y reparación de coches. Por eso, es consciente que a medida que llegan los meses más fríos del año, es crucial preparar adecuadamente los vehículos para enfrentar las condiciones adversas que el invierno puede presentar. Desde Talleres Murillo, comparten su experiencia sobre cómo el frío extremo afecta a los distintos componentes del vehículo y ofrecer consejos esenciales para su cuidado.

Impacto del frío en los vehículos

Las bajas temperaturas pueden tener efectos significativos en varios componentes críticos de los vehículos. Uno de los más afectados es la batería, cuya capacidad de mantener la carga puede disminuir considerablemente en climas fríos. La viscosidad del aceite del motor también se ve impactada, lo que puede resultar en arranques difíciles y un desgaste adicional del motor durante los arranques en frío.

Los sistemas de combustible y encendido, junto con las mangueras y correas, también pueden sufrir en temperaturas bajas. El caucho se vuelve más frágil y susceptible a romperse, mientras que los líquidos como el combustible y el anticongelante necesitan una revisión para asegurar que sus propiedades no se vean comprometidas por el descenso térmico.

Mantenimiento esencial de invierno

En Talleres Murillo, recomiendan llevar a cabo una serie de controles y mantenimientos para garantizar que su vehículo pueda soportar el invierno sin inconvenientes:

Anticongelante: Verificar y reemplazar el anticongelante si es necesario. Es vital para evitar que el motor se congele y sufra daños irreparables. Batería: Comprobar el estado de la batería y cambiarla si muestra signos de debilidad para evitar problemas de arranque en los días más fríos. Neumáticos de invierno: Cambiar a neumáticos de invierno para mejorar la tracción en nieve y hielo. Revisar la presión regularmente, ya que tiende a disminuir con el frío. Revisión de luces y limpiaparabrisas: Asegurarse de que todas las luces funcionen correctamente para enfrentar las horas más oscuras del día y reemplace las gomas de los limpiaparabrisas para combatir efectivamente la nieve y la lluvia congelada. La importancia de la preparación

Preparar el vehículo para el invierno no solo es una cuestión de comodidad, sino de seguridad. Un vehículo bien mantenido es menos probable que cause accidentes o sufra averías, que pueden ser especialmente peligrosas en condiciones de frío extremo. Por eso, desde Talleres Murillo, están dispuestos a ayudar a los clientes a conducir de manera segura durante el invierno.