SPI Tecnologías amplía su oferta de ciberseguridad para PYMEs en Huesca

La empresa intensifica sus servicios de ciberseguridad en toda la provincia, proporcionando a las PYMEs soluciones avanzadas y personalizadas para enfrentar los retos digitales actuales SPI Tecnologías, con tres décadas de experiencia en el sector tecnológico, ha anunciado la expansión de sus servicios de ciberseguridad en Huesca, ofreciendo a las PYMEs un abanico más amplio de soluciones para proteger sus operaciones digitales. Esta iniciativa responde al aumento de ciberataques y a la necesidad creciente de seguridad digital robusta.

El Director de SPI Tecnologías, Enrique Español, destacó la importancia de adaptar las estrategias de ciberseguridad a las necesidades específicas de cada empresa, considerando que muchas PYMEs no cuentan con los recursos necesarios para enfrentarse a amenazas sofisticadas. "Nuestro objetivo es hacer que la ciberseguridad sea accesible para todas las empresas, independientemente de su tamaño", afirmó.

Los puntos clave

La oferta ampliada incluye Protección Avanzada contra Malware, diseñada para detectar y neutralizar software malicioso antes de que pueda causar daño significativo. Además, la Seguridad en la Nube asegura que los datos almacenados y procesados en la nube permanezcan seguros frente a accesos no autorizados y vulnerabilidades.

SPI Tecnologías también ha reforzado su servicio de Gestión de Vulnerabilidades, proporcionando a las empresas herramientas para identificar y mitigar riesgos potenciales de manera proactiva. Paralelamente, la implementación de Firewalls y Protección Perimetral ofrece una barrera robusta contra ataques externos, protegiendo la red y los datos críticos de la empresa.

Formación en ciberseguridad

Reconociendo la importancia de la educación en ciberseguridad, SPI Tecnologías ha desarrollado programas de Formación y Concienciación en Ciberseguridad, que están diseñados para empoderar a los empleados como la primera línea de defensa de una empresa. Estos programas educativos abarcan desde los fundamentos de la ciberseguridad hasta tácticas avanzadas de defensa, asegurando que todos los niveles de la organización comprendan su papel en la protección de los activos digitales.

Además, el servicio de Evaluación y Monitoreo Continuo de la Seguridad permite a las empresas mantenerse al tanto de su postura de seguridad a través de revisiones y análisis regulares, garantizando que las medidas implementadas sigan siendo efectivas contra las nuevas amenazas.

Estos servicios están diseñados no solo para proteger a las compañías de amenazas inminentes, sino también para educar a los empleados sobre las mejores prácticas en seguridad digital, fomentando una cultura de ciberseguridad robusta dentro de cada organización.

Partner de vanguardia en la provincia de Huesca

Los diferentes servicios ofrecidos reflejan el compromiso continuo con la innovación y la excelencia en el servicio de la empresa, fortaleciendo su posición como líder en el mercado de soluciones tecnológicas y como un socio clave para los negocios en Huesca.

Además, SPI Tecnologías ha establecido alianzas con líderes tecnológicos globales para ofrecer a las empresas de la provincia acceso a tecnologías de vanguardia en ciberseguridad. Estas colaboraciones permiten que la compañía ofrezca soluciones que antes estaban reservadas para corporaciones de mayor tamaño, adaptándolas a la realidad y el presupuesto de cada PYME.