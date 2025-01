Atos sorprende al mercado con su solución de IA Generativa para el puesto de trabajo: Espressive Barista

Atos anuncia la exitosa integración de Espressive Barista, un agente conversacional basado en Inteligencia Artificial Generativa, en su plataforma Digital Workplace Experience Engagement. Esta nueva funcionalidad permite a los empleados recibir asistencia informática instantánea, personalizada y sin interrupciones a través de canales de comunicación, accesibles en cualquier lugar, momento y desde cualquier dispositivo En el puesto de trabajo actual, las expectativas del soporte informático son cada vez más altas. La hiperpersonalización, la accesibilidad, el cumplimiento inmediato de las solicitudes y la resolución de problemas, todo ello en una experiencia conversacional, se han convertido en requisitos estándar.

Gracias a Atos y Espressive, los empleados pueden interactuar de manera natural con un asistente digital impulsado por IA generativa. Barista, la IA conversacional de Espressive, apoya a los técnicos encargados del soporte de primer nivel con asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que reduce el tiempo medio de resolución gracias a la automatización. De este modo, los equipos informáticos pueden dedicar más tiempo a resolver problemas más complejos.

Atos y Espressive firmaron un acuerdo de colaboración hace un año. Desde entonces, se han habilitado más de 200.000 licencias de Barista en varios clientes de Digital Workplace de Atos, lo que ha permitido resolver hasta el 50 % de los casos de soporte informático, a través de IA conversacional. Gracias a este éxito en el soporte informático, muchos clientes están ampliando ahora el alcance de Barista a recursos humanos y otros departamentos.

Al integrar las capacidades de IA conversacional y automatización avanzada de esta solución, Atos lleva aún más lejos la personalización de los servicios prestados por su plataforma Digital Experience Engagement. Este movimiento estratégico refuerza el compromiso de la compañía con la creación de un Digital Workplace centrado en el ser humano, con el objetivo de transformar la experiencia del usuario final, minimizar el tiempo de inactividad e impulsar el rendimiento de los empleados. Esto también pone de relieve la competencia de Atos en la incorporación de tecnologías impulsadas por IA y la automatización de flujos de trabajo para proporcionar servicios intuitivos y fluidos para los empleados.

Gracias a esta colaboración, los clientes de Atos pueden acelerar el despliegue de un agente virtual basado en IA generativa para sus empleados. Barista utiliza tecnologías de vanguardia para resolver los problemas que enfrentan los empleados, incluyendo automatizaciones predefinidas como la restauración de contraseñas, la generación aumentada por recuperación para localizar respuestas en las bases de conocimiento de la empresa y un acceso seguro a las respuestas disponibles en la web. Los empleados que utilizan Barista para obtener ayuda informan de un aumento en la productividad y una mejor experiencia en su entorno de trabajo digital.

Leon Gilbert, Senior Vice President Digital Workplace, Atos, ha declarado: "Apreciamos los comentarios positivos de nuestros clientes sobre nuestra asociación con Espressive, ya que nos esforzamos por desarrollar plataformas de Digital workplace cada vez más centradas en la persona, respaldadas por los procesos y tecnologías adecuados. Al ayudar a los empleados a resolver más fácilmente los problemas informáticos comunes, las capacidades conversacionales de la IA generativa de Espressive también les permiten ahorrar tiempo valioso y concentrarse en sus actividades principales".

Pat Calhoun, CEO and founder of Espressive, ha declarado: "En Espressive, entendemos que la clave para el éxito de un entorno de trabajo digital radica en la capacidad de proporcionar a los empleados un apoyo inmediato, intuitivo y personalizado a través de experiencias conversacionales que no supongan un esfuerzo. Nuestra asociación con Atos no solo nos ha permitido ampliar estas capacidades a nivel mundial, sino que también demuestra el poder de combinar la IA conversacional con la innovadora plataforma Digital Workplace de Atos para elevar la satisfacción y la eficiencia de los empleados. Juntos, estamos redefiniendo cómo opera el soporte de TI al convertir los desafíos tradicionales en soluciones sin inconvenientes".