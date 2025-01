Una cervecera de San Blas, Premio Factoría de Cerveza al Mejor Proyecto Empresarial

El jurado ha valorado "la solidez de una empresa conformada por tres patas donde el cuidado del producto y la cerveza artesana es máximo": La Caníbal en Lavapiés, La Caníbal Fábrica de Cerveza en San Blas y La Grifería en Carabanchel Una cervecera del barrio madrileño de San Blas, Mejor Proyecto Empresarial. La Caníbal Fábrica de Cerveza ha sido galardonada con el Premio Factoría de Cerveza en la categoría Proyecto Empresarial, que se ha entregado el lunes 20 de enero en Compañía de Cervezas Valle del Kahs (Manuel Laguna, 17). El jurado ha valorado "la solidez de una empresa conformada por tres patas donde el cuidado del producto y la cerveza artesana es máximo": La Caníbal en Lavapiés, La Caníbal Fábrica de Cerveza en San Blas y La Grifería en Carabanchel.

Hace poco más de un año La Caníbal recuperó la antigua fábrica de cervezas MadBrewing de San Blas, donde ahora produce "cervezas con personalidad propia" que suministra a sus otros locales y clientes. El jurado pone así en valor "la recuperación de un establecimiento histórico del sector cervecero". "La Caníbal ha dado un paso más al apostar por la cerveza de barrio y difundir la cultura de la cerveza desde sus tres espacios", añaden sus expertos.

"El premio reconoce el conjunto de un proyecto familiar hostelero situado en tres áreas de Madrid con mucho carácter", apunta Luis Vida, maestro cervecero y cabeza del equipo de producción de La Caníbal. "Entendemos la cerveza como cocina líquida y nos encantan los estilos del Reino Unido, Bélgica, Europa Central y EE.UU, pero los interpretamos en clave de barrio madrileño y siempre que podemos empleamos materia prima local", explica.

Así, entre las siete cervezas de la línea regular de La Fábrica destacan San Blas, Simancas y Camarillo. San Blas es su birra más vendida, una lager rubia ligera en homenaje al barrio, de 4’9% de alcohol, con sabor a cereal y pan y el toque floral de los lúpulos de Alemania y Chequia. Simancas debe su nombre al distrito del que forma parte el barrio de San Blas. Es una lager oscura al estilo de Múnich con 5’5% de alcohol, cuya combinación de maltas tostadas deja retazos de chocolate y regaliz.

Camarillo es una IPA a la americana con 5’9% de alcohol que se llama como la calle de La Fábrica (Julián Camarillo, 19) y también juega con el nombre de sus dos lúpulos: CAshmir y aMARILLO. Amarga y aromática, recuerda a coco, lima, piña y hierba limón. La Fábrica también se suma a la tendencia de las cervezas sin alcohol y elabora la amber ale Serena, tostada y sin gluten, con notas de pan y la corporeidad que le otorgan las maltas caramelizadas.

Madrid, Nº1 en cerveza

La cerveza en conjunto y la cerveza artesana en particular atraen cada año en nuestro país a un mayor número de turistas extranjeros. En 2023 bebieron un 22’5% más de cerveza que en 2022, según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España. Gracias a ellos, el consumo de cerveza en la hostelería creció un 6’8%, ya que el de los residentes bajo un 4’4%. No hay que olvidar que la cerveza supone hasta el 40% de la facturación de bares y tabernas. Según el último informe del operador Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS), "Madrid es el destino número uno para disfrutar de la cerveza en Europa por su relación calidad- precio". El consumo total de cerveza en España ha aumentado un 2’8%.

"Nuestra producción anual está en torno a los 100.000 litros", apunta Javier Vázquez, creador y propietario del proyecto La Caníbal, cuyo primer local nace en 2018 en Lavapiés "como ampliación y evolución del restaurante gallego O Pazo de Lugo". Sin embargo, desde 2015 ya elaboraban como cervecera nómada su primera cerveza artesana, Centea, que cumple su décimo aniversario. "La consolidación de Centea en los grifos de O Pazo de Lugo fue el germen de lo que sucedió en los años posteriores", explica Javier Vázquez. "Al abrir La Caníbal buscábamos un espacio donde los protagonistas fueran los artesanos, ya no solo de la cerveza, también de los vinos, de los quesos y de la gastronomía en general", añade.

La Caníbal

Lo demás ya es historia. La Caníbal ya era el Mejor Bar de Vinos Alternativos del Mundo en el International Wine Challenge 2021, además de Mejor Bar de Vinos de España. Ese año los XVIII Premios Metrópoli lo destacaban entre los mejores bares de Madrid y además recibía el Solete de la Guía Repsol. En 2023 sus ‘berberechos en escabeche’ ganaban el premio a la Mejor Tapa de Madrid. Sus 16 grifos de vino natural y sus otros 12 de cerveza artesana recuperan el alma de la taberna de barrio y hacen de La Caníbal un bar único en Madrid, representativo del nuevo Lavapiés. Además, sirve más de 500 referencias nacionales e internacionales en botella.

La Fabrica también produce varias veces al año otras tres birras de temporada que pueden degustarse en su tap room, así como en La Caníbal de Lavapiés y en la neotaberna La Grifería de Carabanchel: "tres polos de cultura cervecera madrileña", en palabras del jurado de Factoría de Cerveza. De primavera y otoño, Bórea es su variedad más fuerte (8%), una tripel belga al estilo de los monjes que incorpora en su receta pieles de naranja y limón y madura en roble francés.

Su IPA Oeste rinde homenaje al modo de la Costa Oeste de EE. UU., todo un viaje de verano con notas a resina, cítricos, frutas de hueso y flores, de final amargo y elegante. Calientan el invierno en los países bálticos: de color marrón rojizo, su lager oscura Imperio (7%) sabe a pan tostado, caramelo, cacao y regaliz, con no menos de 10 maltas distintas y fondo ahumado.