Viernes se expande a Madrid; la creatividad que conecta llega a la capital

La agencia creativa Viernes, conocida por su enfoque desenfadado y su fórmula única de éxito, (E+C) x AV (Estrategia + Creatividad x Actitud de Viernes), anuncia la apertura de su nueva sede en Madrid. Con este movimiento, la agencia busca consolidar su presencia en el panorama publicitario nacional y ampliar su alcance a nuevos proyectos y clientes en la capital.

Tras años de éxito en Barcelona, Viernes ha trabajado con algunas de las marcas más reconocidas del mercado, como Oxfam, Nomen, Lactoflora, y Nexgard, entre otras. Cada proyecto ha sido una oportunidad para demostrar su capacidad de conectar con las personas a través de historias auténticas y campañas memorables que aportan un valor único a las marcas.

“Para nosotros, la creatividad no es solo una herramienta, es nuestra forma de vida. Esta nueva etapa en Madrid nos permite acercarnos aún más a nuestros clientes y explorar nuevas formas de conectar con audiencias diversas”, afirma Rafa Grávalos, Director de desarrollo y cofundador de Viernes.

Creatividad que no deja indiferente Lo que diferencia a Viernes no solo son los resultados, sino también la actitud de agencia: un enfoque cercano, fresco y, sobre todo, orientado a romper con lo convencional. Desde campañas que inspiran acción, como "Clicks que no, clicks que sí" para Oxfam, hasta ideas disruptivas como "Superhéroes vs Villanos" para Nexgard, Viernes ha demostrado que la publicidad puede ser emocionante y efectiva al mismo tiempo.

Por qué Madrid “La decisión de abrir nuestra agencia creativa en Madrid responde a nuestra visión de crecimiento estratégico. La capital es un epicentro de oportunidades y creatividad, y estamos convencidos de que nuestra fórmula única encajará perfectamente en este entorno dinámico”.

La nueva sede no solo permitirá a Viernes trabajar más de cerca con clientes existentes en la región, sino también captar nuevas oportunidades en un mercado altamente competitivo. Además, refuerza su objetivo de convertirse en un referente nacional en el sector publicitario.

Lo bueno empieza aquí Con esta expansión, Viernes reafirma su compromiso de seguir creando campañas que no solo generan resultados, sino que también conectan emocionalmente con las personas. Si algo define a la agencia es su capacidad para trabajar con pasión en cada proyecto, siempre con la ilusión de que “lo bueno empieza aquí”.