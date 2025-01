Una novela que pone luz en la sombra del maltrato infantil; el debut literario de María Álvarez.

CÍRCULO ROJO.- La escritora María Álvarez irrumpe en el panorama literario con su primera novela, "Secretos de una niña en la oscuridad de la noche. Los enigmas del maltrato", una obra que aborda con valentía y sensibilidad una de las problemáticas más dolorosas y silenciadas de nuestra sociedad: el maltrato infantil. Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta novela se erige como un grito de concienciación y esperanza para padres, educadores y todos aquellos que deseen comprender y superar las heridas de la violencia.

Un tema universal, una voz necesaria

Con más de 40 años de experiencia escribiendo ensayos, traducciones y poesía en tres idiomas —español, francés e inglés—, María Álvarez da un giro contundente a su trayectoria literaria con una novela que promete no dejar a nadie indiferente. Inspirada por las situaciones de maltrato que observa en la sociedad, Álvarez ha tejido una historia que no solo denuncia, sino que también busca educar y ofrecer herramientas para la reflexión.

En palabras de la autora: “Mi libro está dirigido esencialmente a los padres, para que tomen conciencia del problema, pero también a toda la sociedad: familiares, profesores, sacerdotes...”. Una declaración que refuerza el propósito de esta obra como un llamado a la acción colectiva.

Una trama llena de secretos y superación

"Secretos de una niña en la oscuridad de la noche" transporta al lector a un mundo donde las voces más vulnerables luchan por ser escuchadas. A través de una narrativa directa y conmovedora, Álvarez relata una historia que no solo expone el horror del maltrato, sino que también ofrece un mensaje de superación y esperanza. Los lectores se encontrarán con un relato único que, sin ser ajeno a la cruda realidad, también destaca el poder de la resiliencia.

Lo que diferencia a esta novela de otros textos sobre el mismo tema es su capacidad para conectar con un amplio espectro de lectores. María Álvarez no solo se limita a contar una historia; se sumerge en las profundidades del problema del maltrato infantil, ofreciendo una perspectiva que invita a la acción y al cambio. Además, la experiencia literaria de la autora se refleja en cada página, con una escritura cuidada que combina emotividad y reflexión.

SINOPSIS

Secretos de una niña en la obscuridad de la noche es un libro que describe los secretos dolorosos de una niña durante su infancia con un padre que la ha maltratado y ha abusado de ella. Esa experiencia la ha llenado de inseguridad y de miedo. Tiene, pues, que tratar de encontrar la fuerza y la valentía necesarias para poder enfrentarse a otras personas que a lo largo de su vida intentarán también hacerle daño.

Pero, afortunadamente, durante su infancia contó con la gran ayuda de su abuelo, el testigo lúcido del que habla en sus libros la psicoterapeuta alemana Alice Miller, refiriéndose a la persona que viene en ayuda de los niños maltratados. Su abuelo fue consciente de sus sufrimientos y, con cariño, le tendió su mano para conducirla por un camino seguro, para que, sin deseo de venganza y sin generar la violencia ni la rabia que podrían haber dejado en ella los malos tratos de su padre, pueda vivir una vida serena y fructífera.

Durante su adolescencia, y luego ya en su vida adulta, va a encontrar hombres semejantes a su padre, a los que inspirará que abusen de ella y que la maltraten, e incluso se sentirá fatalmente atraída por los maltratadores.

Pero, afortunadamente, también encontrará otras personas, otros testigos lúcidos que, dándose cuenta de las secuelas que sufre a causa de sus heridas infantiles, la ayudarán a no negarlas, a hacerlas conscientes y a enfrentarse a ellas. De esa manera, con una resiliencia, podrá reconocerlas y encontrar la fuerza que necesita para vencer las situaciones difíciles.

Entre estos testigos lúcidos, encuentra a un sacerdote francés que la ayuda a salir de una situación de gran peligro y que, con sus enseñanzas y sus consejos, así como con la lectura de libros especializados, la orienta para que pierda el miedo y aprenda tácticas y estrategias de defensa en momentos que pueden parecerle sin salida.

Con este bagaje, la chica continúa su viaje por la vida, intentando superar los traumas que le ha dejado su infancia, pero siendo ya consciente de ellos y sintiéndose más fuerte y decidida.