Solzimer: la nueva propuesta de rock alternativo desde Málaga para audiencias globales

Solzimer se dirige, además, a la industria audiovisual, con música lista para cine, televisión, videojuegos y publicidad Desde el sur de España, Solzimer se presenta como una banda emergente que fusiona la energía cruda del rock alternativo con un estilo auténtico y atemporal. Su música, influenciada por artistas como Pearl Jam, No Doubt y Muse, está creada para emocionar y conectar con audiencias globales.

La banda lanzará su primer álbum de estudio, All My Days, el próximo 24 de enero de 2025. Este trabajo incluye 10 temas originales que combinan elementos de rock alternativo, blues, funk, hard rock y metal, narrando historias universales que van desde la pasión amorosa hasta la exploración de los lados más oscuros.

Single destacado: All My Days

El primer adelanto del álbum, también titulado All My Days, ya está disponible en las principales plataformas de streaming. Este tema captura la intensidad del enamoramiento con una base rítmica potente, guitarras envolventes y una voz femenina cargada de emoción.

• Videoclip oficial en YouTube: Ver aquí

• Spotify: Escuchar aquí

• Apple Music: Escuchar aquí

Sobre Solzimer

Compuesta por Laura Barba (voz), Julio Aparicio (batería), José Parra (bajo) y Rubén Márquez (guitarra), la banda ha sido reconocida con el premio de la Muestra de Música Málaga Crea 2024 y ha sido seleccionada para actuar en el Festival Brisa de Málaga, donde compartirá escenario con artistas destacados como Viva Suecia y Duncan Dhu ante más de 15.000 asistentes diarios.

Material promocional y sincronización

Solzimer también se dirige a la industria audiovisual, con música lista para cine, televisión, videojuegos y publicidad. El álbum All My Days ofrece una amplia gama de estados de ánimo y estilos que enriquecen cualquier narrativa visual. Una apuesta musical que llegará a un público diferente y, sobre todo, amante de la buena música y del buen rock.