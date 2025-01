La inteligencia artificial llega al mundo del entrenamiento y desarrollo de equipos comerciales de la mano de Psicosoft

Psicosoft desarrolla StrAIke una herramienta propia con inteligencia artificial que permite entrenar al equipo comercial en la visita médica. Diseño de un modelo con instrucciones propias plasmando los 37 años de experiencia en el sector. La consultora española de RRHH Psicosoft, líder en aplicación de realidad virtual y videojuegos como herramientas eficientes para impulsar el desarrollo personal y laboral de los profesionales, acaba de lanzar una herramienta propia de inteligencia artificial diseñada específicamente para abordar uno de los desafíos de la industria farmacéutica: entrenar al equipo comercial en la visita médica.

¿Qué es StrAIke? Es una herramienta diseñada para mejorar las interacciones y la toma de decisiones en el contexto de visitas médicas entre un delegado y un médico. La IA asume el rol de médico y plantea conversaciones que permiten al delegado desarrollar dos aspectos clave: el conocimiento experto en producto, patología, estudios clínicos y competencia: y la capacidad para identificar y entender las necesidades del médico.

Con esta herramienta el delegado llevará a cabo interacciones con la IA en las que tendrá que poner en juego ese conocimiento, y además, la propia interacción le permitirá explorar los móviles y barreras que el médico (la IA) puede tener a la hora de prescribir un medicamento.

Esto prepara al delegado para anticiparse a las preguntas y objeciones del médico, permitiéndole ajustar su estrategia en función de los intereses y preocupaciones del profesional sanitario.

Aunque inicialmente enfocada en el sector farmacéutico, la herramienta está diseñada para evolucionar y adaptarse a otros sectores en el futuro, como la banca o el consumo.

"Tras más de 37 años de experiencia en el sector farmacéutico, entendimos que las herramientas tradicionales como test de producto, role plays o visitas acompañadas ya no eran suficientes para enfrentar los retos actuales. Con StrAIke, ofrecemos una solución innovadora, escalable y eficiente que transforma la manera de homologar conocimientos, especialmente en lanzamientos globales, reduciendo los costes y simplificando la logística."— Sergio Yañez, Director de Innovación en Psicosoft.

¿Cómo funciona StrAIke? A través de su interfax UX y responsive, StrAIke está diseñada para cubrir todo el proceso de entrenamiento de un delegado, desde la fase de adquisición del conocimiento previo, hasta la evaluación y desarrollo.

En la fase de preparación, el delegado accede al material específico sobre el fármaco y su contexto. El objetivo es que tenga disponible en todo momento toda la información que la compañía farmacéutica le facilite para prepararse.

Una vez el delegado ya ha adquirido los conocimientos, pasaríamos a la interacción con el médico. Esta fase tiene un proceso previo de configuración o personalización. StrAIke permite al delegado personalizar aspectos del médico con el que interactuará, como su nombre, especialidad, centro de trabajo o años de experiencia entre otros.

Permite también una personalización previa por parte de la compañía, ajustando la herramienta al contexto y las necesidades específicas del producto.

Durante la interacción, el delegado debe responder a las múltiples preguntas planteadas por la IA, demostrando su conocimiento y su capacidad para entender las necesidades y motivaciones del médico a la hora de iniciar la prescripción del fármaco. Tras la interacción StrAIke recoge una autoevaluación, en base a la conversación.

Una vez terminadas las interacciones StrAIke permite obtener una visión global, tanto al delegado como a los gestores o managers de los equipos comerciales, de las fortalezas y áreas de mejora.

“StrAIke es una herramienta con un alto grado de personalización, tanto para los usuarios como para las compañías. Además, ofrece la posibilidad de ajustar las barreras y los móviles de prescripción, haciendo que el sistema se adecúe a los requisitos del producto y al contexto particular en el que se quiere entrenar”. — Miguel Sánchez, Director de IA en Psicosoft

37 años de experiencia en el sector La peculiaridad de esta novedosa herramienta es que no se trata de una solución genérica o de un modelo general de Inteligencia Artificial. Es un diseño de un modelo con instrucciones propias en base los más de 37 años de experiencia de Psicosoft en el sector, lo que aporta un conocimiento muy especializado y adecuado a las necesidades de la industria.