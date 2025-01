Isaías Sharon, el psicólogo que está cambiando las reglas de la IA para Recursos Humanos

El psicólogo organizacional chileno Isaías Sharon está liderando una revolución en el mundo laboral con la creación y patente europea del modelo de "psicología predictiva", una innovación que combina inteligencia artificial y perceptrones multicapa para realizar análisis psicométricos con una confiabilidad del 98%. Este avance, integrado en la plataforma perzon.ai, está transformando los procesos de reclutamiento, selección y desarrollo de talento, optimizando recursos y potenciando el bienestar en las organizaciones.

Una visión para resolver un problema global Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 60% de los trabajadores activos –más de 2000 millones de personas– no se sienten felices en sus empleos. Este problema no solo afecta la productividad global, sino que también tiene un impacto profundo en la salud mental, el bienestar y el desarrollo humano.

"Si logramos que cada persona esté en el lugar correcto, y las empresas sean entornos adecuados para su desarrollo, podemos generar un cambio significativo en la calidad de vida de millones, al tiempo que impulsamos la productividad y el valor colectivo", explica Sharon.

Con un máster en desarrollo organizacional, un doctorado en educación y nuevas tecnologías, y varios libros publicados a nivel internacional, Sharon ha dedicado su carrera a abordar uno de los mayores desafíos de las organizaciones: encontrar el ajuste perfecto entre talento y posición laboral.

Perzon.ai: tecnología que potencia decisiones estratégicas La plataforma Perzon.ai utiliza la psicología predictiva para automatizar tareas críticas como la revisión de currículums, la aplicación de evaluaciones psicométricas científicas y la generación de reportes accionables. Gracias a esta tecnología, las empresas pueden:

Reducir hasta un 70% del tiempo dedicado a procesos manuales.

Disminuir los costos de reclutamiento y selección en un 60%.

Tomar decisiones cinco veces más efectivas, basadas en datos precisos y predictivos.

Además, Perzon.ai ayuda a identificar brechas de habilidades, mapear estrategias de sucesión y alinear los objetivos organizacionales con el talento interno, generando una ventaja competitiva sostenible en un mercado laboral dinámico.

Más allá de la tecnología El modelo desarrollado por Isaías Sharon no solo se centra en la eficiencia operativa, sino también en el bienestar humano. Al automatizar procesos y ofrecer insights confiables, la plataforma permite a los equipos de Recursos Humanos enfocarse en iniciativas estratégicas que contribuyan al crecimiento y satisfacción de sus colaboradores.

Con su enfoque innovador y su compromiso con la transformación laboral, Sharon está marcando un antes y un después en la manera en que las empresas gestionan su talento, ayudándolas a convertirse en motores de desarrollo humano y social.

Isaías Sharon y Perzon.ai están demostrando que la tecnología no solo puede optimizar el trabajo, sino también hacerlo más humano y significativo.