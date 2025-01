Descubra a LIVO; o óculos perfeito te espera!

Se você já conhece a LIVO, sabe que não apenas uma marca de óculos. Livo uma ótica que faz as coisas de um jeito diferente, sempre pensando no design, na qualidade e no preço justo para descomplicar o cuidado com os seus olhos.

O compromisso é oferecer soluções óticas acessíveis e estilosas, inspiradas no design brasileiro e produzidas com o máximo de excelência.

Com mais de 10 anos de história, a LIVO nasceu para quebrar barreiras e trazer mais autenticidade para o mundo da ótica. Acreditamos que óculos são muito mais que apenas acessórios, mas sim ferramentas de transformação para todas as profissões e estilos de vida.

E para garantir a melhor experiência para cada cliente, contamos com lojas físicas estrategicamente localizadas, onde você pode encontrar os produtos e receber um atendimento diferenciado.

Seja para escolher um novo modelo, ajustar suas lentes ou experimentar as novidades, nas lojas são um espaço pensado para você. Quer saber onde os encontrar? Continue lendo e descubra qual é a LIVO mais próxima de você!

Por que visitar uma loja LIVO? Sabemos que comprar óculos é uma decisão importante, e por isso, oferecemos uma experiência única nas lojas físicas. Ao visitar uma unidade da LIVO, você pode:

Experimentar os modelos e encontrar o ajuste perfeito para o seu rosto.

Receber um atendimento personalizado, com especialistas prontos para te ajudar a escolher a melhor opção para seu estilo e necessidade.

Personalizar suas lentes, garantindo a combinação ideal entre conforto e qualidade visual.

Conhecer lançamentos exclusivos que podem não estar disponíveis online.

Ajustar e reparar seus óculos sempre que precisar.

Além disso, nas lojas são espaços modernos e aconchegantes, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência agradável e descomplicada. Conosco, você pode encontrar o óculos de sol e de grau perfeito para você!

Encontre a LIVO mais próxima de você Atualmente, contamos com diversas lojas espalhadas por São Paulo, Porto Alegre, Campinas, Brasília, Canoas e Balneário Camboriú. Confira os endereços das nossas lojas e encontre a LIVO mais perto de você!

Lojas em São Paulo – Capital LIVO MOEMA – Rua Gaivota, 1265, CEP: 04522-033

LIVO MORUMBI – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Piso superior, CEP: 04707-900

LIVO ELDORADO – Av. Rebouças, 3970 - 2º Piso, CEP: 05402-918

LIVO OSCAR FREIRE – Rua Oscar Freire, 1105, CEP: 01426-002

LIVO PINHEIROS – Rua dos Pinheiros, 272, CEP: 05422-000

LIVO HIGIENÓPOLIS – Av. Higienópolis, 133 - Piso Pacaembu, CEP: 01238-000

LIVO SHOPPING JARDIM SUL – Av. Giovanni Gronchi, 5819 - Piso 1, CEP: 05716-070

LIVO SHOPPING PÁTIO PAULISTA – Rua Treze de Maio, 1947 - Piso paulista, CEP: 01327-900

LIVO SHOPPING PLAZA SUL – Praça Leonor Kaupa, 100 - Piso 0, CEP: 04151-100

LIVO IGUATEMI FARIA LIMA – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Piso térreo, CEP: 01489-900

LIVO SHOPPING ANÁLIA FRANCO – Av. Regente Feijó, 1739, CEP: 03342-000

LIVO CIDADE SÃO PAULO – Av. Paulista, 1230 - 1° Piso - LUC: 1209, CEP: 01310-100

LIVO SHOPPING CENTER NORTE – Av. Otto Baumgart, 500 - loja 615, CEP: 02049-000

Lojas em Campinas - SP LIVO IGUATEMI CAMPINAS – Av. Iguatemi, 777 - 1º Piso, CEP: 13061-083

Lojas no Rio Grande do Sul LIVO IGUATEMI PORTO ALEGRE – Av. João Wallig, 1800, Porto Alegre, CEP: 91349-900

LIVO - CANOAS – Av. Farroupilha, 4545 - Pav L3, Canoas, CEP: 92020-475

Loja no Distrito Federal LIVO IGUATEMI BRASÍLIA – Quadra CA 4, Lago Norte, CEP: 71503-504

Loja em Santa Catarina LIVO BALNEÁRIO SHOPPING – Av. Santa Catarina, 1, Balneário Camboriú, CEP: 88339-005

Uma nova forma de cuidar da sua visão Na LIVO, acreditamos que óculos são muito mais do que um acessório, são uma forma de enxergar o mundo com mais clareza e estilo.

O diferencial está na maneira como criamos e fabricamos os produtos: sem intermediários, com design brasileiro e um compromisso genuíno com a qualidade.

Queremos que você tenha a melhor experiência ao escolher seu novo par de óculos, seja em na loja online ou em uma das unidades físicas. E ao visitar uma de das lojas, você tem a oportunidade de viver a essência da LIVO de perto, experimentando cada detalhe do que fazemos com tanto cuidado.

Seja para encontrar um novo modelo, ajustar suas lentes ou conhecer os lançamentos, as portas estão sempre abertas para você.

Agora é só escolher a loja mais próxima e fazer uma visita! Na hora de ver o mundo, vai de LIVO!