Esta cifra fue uno de los datos resaltados en la mesa redonda 'España, hub tecnológico', impulsada por AUSAPE dentro del evento Planet25 En España hacen falta 25.000 consultores certificados SAP de aquí al 2027 (8.000 por año). Para ayudar a paliar esta situación y ayudar a convertir España en un hub tecnológico mundial, se ha desarrollado una nueva edición del Foro de Empleo AUSAPE-SAP, celebrado en esta ocasión en el marco del Planet25 en Madrid y contando con la colaboración de Experis.

El Foro fue todo un éxito, congregando a más de 470 candidatos certificados en SAP, que han cursado programas formativos enfocados en los diferentes módulos y soluciones de SAP: Finanzas, Logística, Gestión de Materiales, Recursos Humanos, SuccessFactors, BTP…, Estos candidatos procedían del programa formativo de Experis dentro del Plan de Impulso al Talento Digital de la Comunidad de Madrid, así como de los distintos centros de formación homologados por SAP que también fueron convocados.

Los candidatos se entrevistaron en formato speed dating (entrevistas de 3-4 minutos) con 30 reclutadores de 18 empresas asociadas a AUSAPE, tanto partners, consultores e implementadores (SEIDOR, Inetum, Minsait, Sothis, Accenture, Avvale, Ayesa, Common MS, Entelgy, EPI-USE, Essensu Consulting, Exprivia, Körber Supply Chain, Stratesys, T4S, Viseo) como clientes finales (Navantia y Sulzer).

Paralelamente, la directora general de AUSAPE, Ana Encinas, intervino en la mesa redonda "España, hub tecnológico" organizada por la asociación, en la que se abordó cómo dar respuesta desde la colaboración público-privada al déficit de talento en el ecosistema SAP.

En la mesa participaron, además de Encinas, Álvaro Estévez, Senior Business Developer Specialist en SAP Training & Employability Spain; Fernando Aguilar, director de Experis Academy Spain; José Manuel Continente, subdirector general de Evaluación, Seguimiento y Control de la Dirección General de Formación de la Comunidad de Madrid, y Antonio Pizarro, director de Sector Público de LinkedIn para España y Portugal. También estuvieron presentes entre el público el presidente de AUSAPE, Mario Rodríguez, CIO & Head of IT en Siemens, y su vocal de Formación y Empleo & Mujer y Tecnología, María Rosa Ribó, directora de Proyectos IT en Abacus Cooperativa.

Fernando Aguilar cifró el déficit de talento en tecnología en España en un alarmante 78%, es decir, el 78% de las ofertas de puestos de trabajo tecnológico se quedan sin cubrir. Según los datos de Manpower Group, al que pertenece Experis, en España hacen falta 2,2 millones de generadores e implementadores de tecnología, pero solo hay 600.000 a día de hoy.

Para cerrar esta brecha entre oferta y demanda, AUSAPE ha puesto en marcha iniciativas como este Foro de Empleo o el Portal de Empleabilidad, destinadas a poner en contacto directamente a candidatos y empresas demandantes de talento certificado en SAP, además de participar en los Speed Datings organizados por el fabricante. Ana Encinas resaltó el conocimiento directo que tiene AUSAPE, como asociación independiente que aglutina a clientes finales e implementadores y partners de SAP, de las necesidades del mercado, cifradas en 25.000 consultores certificados de ahora a 2027, cuando concluirá la migración a SAP S/4HANA. Encinas también destacó la ampliación de convenios de formación de la asociación con entidades públicas y privadas a fin de permitir a todas las regiones de España sumarse a esta iniciativa dado que sí es posible y realista pensar en hacer de nuestro país un hub tecnológico, y exportarlo a América Latina y países de nuestro entorno inmediato, para lo que es necesario incluir el inglés en la oferta formativa. Puso como ejemplo la firma reciente de AUSAPE con la Comunidad de Madrid, desde donde se irán impulsando varias iniciativas. En este sentido, José Manuel Continente aseguró que la oferta formativa pública debe ir de la mano de la demanda de talento de las empresas, y valoró positivamente el papel del Foro de Empleo AUSAPE-SAP-Experis para conectar a alumnos y empresas empleadoras, a fin de que los fondos públicos invertidos tengan como finalidad reducir la cifra de desempleados de nuestro país e incrementar la inversión, poniendo como ejemplo las iniciativas de la Comunidad de Madrid.

Respecto a las habilidades más demandadas en el sector tecnológico, Antonio Pizarro comentó el cambio que supondrá la inteligencia artificial en la demanda de capacidades. En un entorno en el que la tendencia es valorar qué sabe hacer el profesional por encima del título académico, destacó las habilidades blandas o soft skills: liderazgo, pensamiento crítico, resolución de problemas, adaptabilidad, trabajo en equipo, comunicación… Entre las habilidades más técnicas, mencionó las relacionadas con Python, SQL, inteligencia artificial, multicloud y ciberseguridad.

Por su parte, Aguilar apuntó como una solución al gap de talento el reskilling y el upskilling, para incorporar al mundo IT a perfiles de otras ramas. Este es el sentido de los programas de Experis Academy en el marco del Plan de Talento Digital de la Comunidad de Madrid, que está formando a 1.260 consultores y 1.000 usuarios de SAP. En esta misma dirección va también el programa People to Work de SAP, que según indicó Álvaro Estévez, aspira a cubrir las más de 8.000 vacantes del ecosistema en nuestro país este año, y en el que colaboran partners como Experis, instituciones públicas como la Comunidad de Madrid, además de AUSAPE y LinkedIn. Con este tipo de programas e iniciativas, afirmó Aguilar, se puede pensar en formar talento que se ubique en Madrid para trabajar para empresas localizadas fuera de la región, exportando talento tecnológico a toda Europa. "Esa es nuestra oportunidad como país", aseguró.

Gema Sanz, directora de Relaciones Institucionales de Madrid Network, entidad organizadora de Planet25 Madrid, también destacó en la presentación del evento el papel del Foro de Empleo organizado por AUSAPE, SAP y Experis, alineado con el objetivo de Planet25, que no es otro que "tender puentes entre el mundo tecnológico y el mundo empresarial para mejorar nuestro negocio". Desde la Asociación de Usuarios de SAP en España agradecen por su parte a Madrid Network y a la organización de Planet25 la oportunidad de dar a conocer AUSAPE en su primer evento.