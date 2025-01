Rafa Ibáñez presenta 'Gall Dindi'; una crónica humorística de la cotidianidad.

CÍRCULO ROJO.- El autor Rafa Ibáñez irrumpe en el panorama literario con 'Gall Dindi', una obra publicada por Editorial Círculo Rojo que busca captar la atención de los lectores gracias a su narrativa precisa y su agudo sentido del humor. El libro aborda la historia de un anti-héroe que, en su lucha por el reconocimiento social, transita entre lo disparatado y lo reflexivo, ofreciendo una visión irónica y original de lo cotidiano.

De la escena teatral a la narrativa escrita

Con una trayectoria ligada al teatro desde su infancia, Rafa Ibañez confiesa que su pasión por la escritura comenzó a los 10 años con su primera obra teatral, La casaca endiablada. Esa pasión evolucionó con los años hasta cristalizar en 'Gall Dindi', una novela que le llevó más de seis años completar debido a pausas en su proceso creativo para dedicarse al teatro.

El autor ha sabido trasladar a las páginas de su obra un estilo que bebe de su experiencia escénica. Su escritura combina fluidez narrativa con un enfoque visual que sitúa al lector dentro de la acción, como si de una representación teatral se tratara. Ibañez destaca que su fuente de inspiración fue una entrevista al humorista Pepe Rubianes, quien defendía que "todo disparate parte de un embrión de realidad". Este principio guía la trama de 'Gall Dindi'.

Una historia con humor y personajes vibrantes

La novela ofrece una visión particular de la cotidianidad, reinterpretándola con humor y creatividad. 'Gall Dindi' presenta a un protagonista anti-héroe que se ve envuelto en situaciones estrambóticas mientras busca alcanzar un lugar en el reconocimiento social. Con un lenguaje llano y accesible, la obra se dirige a un público adulto que aprecia historias cercanas, ingeniosas y cargadas de humor.

El autor subraya que entre los puntos fuertes de su obra destacan "la precisión narrativa, el lenguaje claro y la interacción entre protagonistas y secundarios", elementos que enriquecen el universo de la novela.

El proceso creativo: retos y satisfacciones

La creación de 'Gall Dindi' estuvo marcada por interrupciones, pero también por una profunda reflexión sobre cómo combinar lo real y lo imaginativo. "Tomé como base un terreno laboral conocido y, a partir de ahí, dejé volar mi imaginación", explica Ibañez. El resultado es una obra que refleja una mirada única sobre las pequeñas grandes historias que componen el día a día.

Un libro que ya está dando que hablar

Publicado por Editorial Círculo Rojo, 'Gall Dindi' ya está disponible tanto en formato físico como digital. La obra promete atraer tanto a lectores habituales como a críticos por su enfoque innovador y su capacidad para encontrar lo extraordinario en lo ordinario.

Rafa Ibáñez demuestra con esta novela que el humor puede ser una herramienta poderosa para analizar la realidad, y 'Gall Dindi' se presenta como una lectura recomendada para quienes buscan historias que diviertan y, al mismo tiempo, inviten a la reflexión. Una propuesta que no pasa desapercibida en el mundo editorial actual.

SINOPSIS

L’Andreu Domènech, cap de producció d’una empresa de complements tèxtils, rep l’encàrrec de substituir d’urgència al director comercial per anar a tancar una operació molt important a Escòcia. La Glòria, amor platònic de l’Andreu amb qui just s’acaba de retrobar, ha d’anar a fer el massatge a domicili més compromès de la seva vida. L’eminent oftalmòleg (Dr. Iop), la “fan” d’en Banderas (Helen), el borratxo omnipresent (Churchill), la francesa alliberada (Sophie), l’emèrit entossudit (Sir Arthur)... Un ventall de personatges secundaris i gran dosi d’humor acompanyen als protagonistes en les seves peripècies. La narració dels fets es nodreix d’anècdotes i curiositats enriquidores, com la Història del Whisky ó la Llegenda del Tagamanent.

Gall dindi és, sens dubte, la novel·la més divertida de Rafa Ibáñez. Potser cal afegir, però, que no n’ha escrit cap altre.

AUTOR

Rafa Ibáñez va néixer un 21 de març, primer dia de primavera, de l’any 1963 (els amics sempre li recorden que és el dia que “renacen los capullos”). L’any 1987 va marxar a la “mili” havent renunciat a continuar la carrera de medicina. Al tornar del servei militar es va casar i es va anar introduint a l’empresa familiar del seu sogre, PUNTIELASTIC SA , de la qual en va acabar assolint la gerència i fa 30 anys que dirigeix. De caràcter inquiet, sempre té la necessitat d’afrontar nous projectes de tot tipus. Ha assolit fites esportives com la marató de Barcelona o la transpirinenca en bicicleta. Actor i director de teatre amateur, ha actuat i dirigit en obres com “Sola en la foscor”, “L’estranya parella” o “El sopar dels idiotes” (els mateixos amics consideren que fent “d’idiota” estava molt natural). Té registrada una obra de teatre juvenil que va escriure per la seva filla, “El cafè descafeïnat i l’amistat express”. La van representar un grup de joves de entre 18 i 20 anys, entre els quals en Jaume Casals i en Gerard Borrell (actualment actor i mag professionals respectivament). De tots els projectes, del que n’està infinitament més orgullós és del familiar, amb la seva dona Marta i els seus fills Arnau i Carla. Viu, treballa i continua fent teatre a Pineda de Mar, i el seu lema preferit és...”que mai ens manquin les il·lusions”.