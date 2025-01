Colombia inspira a viajeros con experiencias culturales basadas en Gabriel García Márquez

ProColombia impulsa una oferta turística en homenaje a Gabriel García Márquez, en el marco del estreno de la serie 'Cien Años de Soledad' Destino Colombia y el Instituto Distrital de Turismo, entre las 15 empresas seleccionadas para promover estas experiencias, participarán en FITUR 2025 destacando rutas y actividades inspiradas en la vida y obra del Nobel colombiano.

En el marco de la estrategia "Macondo, inspirado en el país de la belleza" y el lanzamiento de la esperada serie Cien Años de Soledad, basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez, ProColombia presenta una innovadora oferta turística que rinde homenaje a la vida y legado del Nobel colombiano.

Quince empresas han diseñado experiencias únicas que combinan rutas literarias, actividades culturales, gastronómicas y de avistamiento de aves, invitando a los viajeros a sumergirse en el universo del realismo mágico. En la página de colombia.travel se encuentra la información detallada de la oferta de cada empresa.

"El turismo es una herramienta clave para el desarrollo sostenible y una ventana al alma cultural del país. En ProColombia creen que promover estas experiencias no solo fortalece la economía y genera oportunidades en las comunidades locales, sino que también permite rendir homenaje al legado de Gabriel García Márquez y a la riqueza inigualable de ‘Colombia, el país de la belleza’. Estas propuestas turísticas son una invitación a que el mundo descubra sus historias, paisajes y tradiciones a través del prisma del realismo mágico", destacó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Como parte de esta estrategia, Destino Colombia y el Instituto Distrital de Turismo representarán al país en FITUR 2025, la feria de turismo más importante del mundo, que se llevará a cabo en Madrid, España. Ambas empresas destacarán rutas literarias inspiradas en Gabriel García Márquez, posicionando a Colombia como un referente global en turismo cultural y literario.

Propuestas destacadas en FITUR

Destino Colombia: ofrece recorridos por Aracataca y Barranquilla, explorando lugares que marcaron la vida y obra de García Márquez, como su casa natal y la Casa Museo, conectando a los viajeros con el mundo de Cien Años de Soledad.

Instituto Distrital de Turismo: presenta un circuito literario en Bogotá que incluye sitios emblemáticos como el Pasaje Rivas, el Parque de los Periodistas y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, además de una inmersión en momentos históricos como el Bogotazo. Hoteles con esencia literaria

HCC Hoteles / La Casa de Remedios La Bella (Ciénaga, Magdalena): este hotel boutique cuenta con seis habitaciones nombradas en honor a personajes icónicos de Cien Años de Soledad, como Úrsula Iguarán y Amaranta Buendía. Los huéspedes pueden disfrutar de una biblioteca dedicada al Nobel mientras degustan café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta y explorar rutas como el City Tour Realismo Mágico y la Travesía Macondo.

Laberinto Macondo (Santa Marta): inspirado en el éxodo de los macondianos, este alojamiento recrea la búsqueda de nuevas tierras a través de un entorno natural que conecta con la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande y el desierto de La Guajira. Experiencias gastronómicas

Foodies: combina la literatura y la cocina con clases de preparación de recetas inspiradas en pasajes de las obras de Gabo, cenas temáticas y degustaciones en mercados locales.

Alternative Travel Cartagena: organiza tours culinarios que resaltan la relación entre la gastronomía y el realismo mágico en Cartagena y Bogotá. Avistamiento de aves: una mirada mágica

Truman Adventure: su tour de 15 días para observar aves "Macondo" permite explorar más de 300 especies en escenarios emblemáticos como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Esta experiencia ofrece un enfoque único que conecta la biodiversidad colombiana con el legado literario del Nobel. Recorridos literarios, culturales y musicales

History Travelers: su experiencia "Macondo Natural" incluye visitas a la estación del ferrocarril de Aracataca, la Casa Museo, y otros lugares históricos como el Puente de los Varaos y la Casa del Telegrafista.

Go Colombia DMC: ofrece un tour por Aracataca y Barranquilla que incluye los lugares que inspiraron al autor, como su casa natal y sitios icónicos inmortalizados en sus obras.

Vivamos Colombia Travel: a través de un walking tour por Cartagena, los participantes descubren las calles y plazas que influyeron en el realismo mágico de Gabo.

Region Tours Colombia y Turismo Colombiano: ambas empresas presentan rutas en Aracataca que abarcan la Casa Museo Gabriel García Márquez, murales artísticos, y encuentros culturales que capturan la esencia de Macondo.

Impulse Travel: ofrece una experiencia que incluye actividades culturales y gastronómicas como una clase de cocina tradicional, un taller de filigrana inspirado en Cien Años de Soledad, un recorrido en bicicleta por Mompox, y avistamiento de aves en el río Magdalena.

Paseo Vallenato Tour: ofrece una experiencia turística por lugares emblemáticos del Caribe colombiano, como Valledupar, La Paz, Patillal, Aracataca y Ciénaga. Inspirado en la historia de Gabriel García Márquez, el recorrido explora sus vínculos con el Magdalena Grande, su amor por el vallenato y la magia de Ciénaga, capital del Realismo Mágico.

The Colombian Trip: ofrece una ruta de tres días por el Caribe colombiano, inspirada en la novela Cien Años de Soledad y el Realismo Mágico de Gabriel García Márquez. Partiendo de Santa Marta, el recorrido incluye paradas en Ciénaga, Aracataca, Mompox, San Jacinto, San Basilio de Palenque y Cartagena, explorando destinos que marcaron la vida del Nobel y su obra. La experiencia conecta la magia de Macondo con paisajes como la Sierra Nevada, la zona bananera y el río Magdalena, culminando en Cartagena, donde García Márquez vivió gran parte de su vida.