El Embajador de Uganda acude a FITUR 2025 para presentar la oferta del destino

Del 22 al 26 de enero, el Embajador de la República de Uganda participará por primera vez en FITUR, el punto de encuentro mundial para los profesionales del turismo. Será la oportunidad perfecta para comentar los numerosos atractivos de Uganda como destino El Embajador estará acompañado por dos empresas locales de gestión de destinos especializadas en safaris y viajes al aire libre: Churchill Safaris & Travel LTD y Africa Adventure Vacations. Los equipos de estas empresas estarán atendiendo a los profesionales del turismo y a los periodistas en el pabellón P01, stand 1A01.

Descubrir la campaña 'Explore Uganda, The Pearl of Africa' (Explora Uganda, la perla de África)

FITUR será un momento clave para la Embajada de la República de Uganda en el que presentará la campaña turística del país, 'Explore Uganda, The Pearl of Africa'. El destino se ha comprometido a ofrecer experiencias turísticas respetuosas con el medio ambiente, que permitan a los visitantes explorar sus diversos paisajes, desde sabanas y bosques hasta lagos y montañas, contribuyendo al mismo tiempo a su preservación.

Uganda cuenta con dos parajes naturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primero, el Bosque Impenetrable de Bwindi, que sirve de santuario a más de la mitad de los gorilas de montaña que quedan en el mundo, ofreciendo a los visitantes la extraordinaria oportunidad de encontrarse con estos magníficos animales en su hábitat natural. El segundo, las montañas Rwenzori, también conocidas como las «Montañas de la Luna», ofrecen un espectacular paisaje alpino de glaciares, cascadas y lagos, que albergan una biodiversidad excepcional y una flora única.

Aunque Uganda es famosa por sus gorilas de montaña, el destino tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes.

Uganda ofrece una gran variedad de experiencias con la fauna, como la oportunidad de avistar a los 'Cinco Grandes' (león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte) en parques nacionales mundialmente famosos como el Parque Nacional de la Reina Isabel, el Parque Nacional de las Cataratas Murchison y el Parque Nacional del Valle de Kidepo.

Para los amantes de las aves, Uganda es un auténtico paraíso. Con más de 1.000 especies de aves registradas, el país ofrece a ornitólogos y entusiastas de la fauna salvaje la oportunidad de descubrir una diversidad sin igual

Los entusiastas de las aventuras al aire libre también podrán disfrutar de actividades emocionantes, desde rafting en el nacimiento del Nilo hasta rutas de senderismo por impresionantes paisajes con una biodiversidad excepcional.

Cuando la aventura se mezcla con la cultura

El lago Victoria, el más extenso de África, ofrece aventuras únicas, como excursiones en barco a las islas Sese. Algunas de estas islas tienen un significado espiritual y cultural, donde los viajeros pueden conocer las creencias tradicionales e incluso participar en ceremonias locales.

Además de ser un paraíso natural, Uganda ofrece experiencias de inmersión que permiten a los visitantes conectar con su gente. Descubrir la historia, las tradiciones y las costumbres de Uganda permite a los viajeros experimentar el destino fuera de los caminos trillados.

Cada etapa de un viaje a Uganda puede convertirse en una aventura cultural única, en la que descubrir el fascinante patrimonio del país. Por ejemplo, Uganda acoge numerosos festivales, como el Festival Internacional de las Artes de Bayimba, en Kampala, que celebra la música, el teatro, la danza y las artes visuales locales e internacionales.

A través de programas de intercambio cultural respaldados por asociaciones con instituciones del sur de Europa, Uganda ofrece a los viajeros del sur de Europa la oportunidad de sumergirse en la riqueza artística, las costumbres, la música, la cocina y los atuendos tradicionales del país. Estos intercambios no solo profundizan los vínculos históricos entre las naciones, sino que también refuerzan la cooperación en ámbitos clave como la educación, la sanidad y la innovación.