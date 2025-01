Tendrá lugar el viernes 24 de enero en el Museo del Ferrocarril en Madrid, coincidiendo con FITUR

Los Premios IATI, reconocidos como los “Goya” de los viajes, pioneros en España, y que valoran a los mejores creadores de contenido del sector en el país, se consolidan y celebran en 2025 su sexta edición.

La gala de los premios, conducida por el popular presentador de televisión Roberto Leal, junto con la cómica y podcaster Carolina Iglesias y el periodista de viajes José Pablo García del blog Atomarpormundo.com, se celebrará el viernes 24 de enero a partir de las 19:00 horas en el Museo del Ferrocarril de Madrid, donde se reunirán los mejores profesionales de la comunicación digital de viajes de España. Los bloggers, instagramers, youtubers, tiktokers y otros creadores de contenido ganadores serán premiados con más de 10.000 euros, distribuidos en 8 categorías.

Un jurado profesional de la comunicación y el marketing digital de viajes ha seleccionado a 5 finalistas de cada categoría que optan a ser los ganadores de "Mejor blog profesional de viajes", "Mejor cuenta de Instagram de viajes", "Mejor creador de contenido audiovisual de viajes", "Mejor cuenta de Tik Tok de Viajes", "Mejor contenido camper de España", "Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas" por su contenido digital creado en plataformas sociales y/o blogs, además de una categoría nueva "Mejor creador de contenido de viajes Iberoamericano" por la expansión de IATI a Portugal, México, Colombia y Perú, y un premio especial a la "Trayectoria y valores viajeros".

Los finalistas de los Premios IATI 2025 por categorías son:

Premio IATI 2025 al "Mejor blog profesional de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Come, ama, viaja; Viajeros lowcosteros; 2 mundos encontrados; La Cosmopolilla; Diario de un mentiroso.

Premio IATI 2025 a la "Mejor cuenta de Instagram de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Viajero extranjero; La mochila de Sara; Juntos viajando; Mi maleta azul; Fernando Higón.

Premio IATI 2025 al "Mejor creador de contenido audiovisual de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Gustavo Karlsson; Gotzon Mantuliz; Aitor Rodrigo; Guille What; Amarna Miller.

Premio IATI 2025 a la "Mejor cuenta de Tik Tok de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Roman Socias; Akkicris; Ruteando con Marco; Cosas de viajeros; Hippie Domaris.

Premio IATI 2025 al "Mejor contenido camper", dotado con 1.500 euros. Nominados: Fito y Zarpas; Vivir en ruta; Modo van; Rubén Earth; Viajando simple.

Premio IATI 2025 a la "Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas". Nominados: Visit Biscay; Bilbao Turismo; EscapadaRural; Holidayguru; WeRoad.

Premio IATI 2025 a la " Mejor creador de contenido de viajes Iberoamericano ". Nominados: Mariel de viaje; Mundukos; Alejandra Travels; Roberta con maleta; Alma de viajante.

Y un Premio IATI 2025 especial a la "Trayectoria y valores viajeros", que a pesar de estar fuera de concurso, está dotado también con 1.500 euros. El ganador se anunciará durante el evento.

El jurado de expertos de estos galardones, los primeros y únicos de su categoría en España, está compuesto por Laura Pérez de Mendiola, Head of communications de la agencia de talentos Vertical Group; Cristina Fernández, periodista de viajes que escribe en los más prestigiosos medios del sector; Belén Delgado, junto a Julio Barrios, creadores de contenido profesionales y ganadores en los Premios IATI 2024 con Welcome to el mundo; Guillermo Fuentes, CEO de la agencia de marketing Bring Connections, Mariana Naccaratti, Responsable de LATAM de IATI, y Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Acerca de IATI Seguros IATI es la empresa líder en España de venta de seguros de viaje online. La familia Calzado inició su actividad aseguradora en 1.885, cuando los viajes se realizaban sólo por barco, y tras una importante transformación digital, la apuesta por la excelencia en el servicio, el equipo humano y el trato cercano con los clientes cuando más lo necesitan han hecho que 140 años después se conviertan en referentes en el sector y más de 2.500.000 usuarios estén satisfechos.

IATI Seguros está comprometida con el turismo sostenible y responsable, que se manifiesta a través de diferentes acciones con un impacto duradero y que sin duda es una parte fundamental de la identidad de la correduría catalana.

Además, IATISeguros.com es una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada una de sus pólizas, con la Fundació Nen Deu, una entidad social que ofrece educación y atención especializada a personas con discapacidad intelectual.

IATI siempre quiere ir por delante y quiere transmitir sus valores de empresa. Por esa razón, y entre otros proyectos, creó IATI Team, es decir, la apuesta por el deporte minoritario, femenino y paralímpico a través de patrocinios de deportistas o equipos.