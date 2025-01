La franquicia Tort es la oportunidad de inversión que los expertos no dejan pasar en 2025

El mercado de las franquicias de comida rápida está proyectado para seguir creciendo un 12% en los próximos tres años En un mercado donde las inversiones más prometedoras están relacionadas con la innovación y la rentabilidad, una marca está destacándose con fuerza: Tort. En solo unos años, esta franquicia de tortillas ha alcanzado un nivel de notoriedad que pocos negocios pueden presumir, y todo apunta a que 2025 será su año.

"El mercado de las franquicias de tortillas está en auge. Tort ha logrado innovar y ganar la confianza tanto de consumidores como de inversores" —Borja Sánchez, director de expansión de redes de franquicia.

¿Qué hace único a Tort?

Modelo escalable y ágil: Tort ha logrado consolidarse rápidamente como una franquicia accesible y de alta rentabilidad. Con una inversión inicial mínima y una gestión con bajos costes, el ROI estimado es en torno a los 16 meses. Una marca que genera tendencia: Tort no solo vende tortillas; ofrece una experiencia gastronómica que conecta con las nuevas generaciones. Con una presencia destacada en plataformas digitales, consigues que Tort tenga un flujo continuado de consumo. Innovación en cada bocado: Desde la integración de tecnología en la atención al cliente hasta una oferta diversificada que responde a las tendencias de salud y sostenibilidad, Tort ha logrado crear un modelo que se adapta a las demandas de un consumidor moderno, mientras mantiene la autenticidad de su producto. "Invertir en Tort no es solo una decisión financiera, es una apuesta por un concepto que ha demostrado ser rentable y viral. El retorno de inversión es rápido, y el reconocimiento de la marca está en pleno ascenso," — aclara la consultora especializada, Tormo Franquicias Consulting.

¿Cuál es la oportunidad para el inversor?

Los expertos coinciden: este es el año para apostar por marcas con propuestas claras y escalables como Tort. Los inversores están buscando negocios sólidos, con una gran capacidad de expansión y con un producto que ya ha demostrado tener un público fiel. Y Tort lo tiene todo: un modelo rentable, un producto en boga y un impacto en redes sociales que pocos negocios logran alcanzar.

2025, el año de la inversión inteligente

El modelo de negocio de Tort no solo está atrayendo la mirada de inversores, sino también la de nuevos empresarios que buscan diversificar sus portafolios de inversión en un mercado con proyección. Los números lo respaldan: el mercado de las franquicias de comida rápida está proyectado para seguir creciendo un 12% en los próximos tres años, y Tort está posicionándose como una de las franquicias más rentables y con mayor potencial en el sector.

"Los inversores que busquen algo diferente a lo que han visto hasta ahora en el sector de comida rápida deberían poner los ojos en Tort. Es una marca que no solo está ganando terreno, sino que está estableciendo nuevas tendencias" — afirma Borja Sánchez.

Para más detalles sobre cómo invertir en esta franquicia de éxito, visitar su sitio web.