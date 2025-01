El liderazgo, a prueba; claves para motivar y guiar al talento en el inicio de año

Una hoja en blanco. A esto se enfrentan la mayoría empresas al comienzo de cada año. Un folio vacío en cuanto a facturación y objetivos conseguidos, no tanto en cuanto a negocio, en el que plasmar nuevos retos, nuevas metas y un sinfín de dificultades, de obstáculos y de barreras que marcarán un desconocido camino.

Y para los líderes se trata de un momento enormemente retador, pues ese folio en blanco no solo afecta a su compañía a nivel financiero o en materia de negocio, sino que afecta al talento: a su motivación, a su seguridad, a su confianza, a su compromiso y, en ocasiones, a su bienestar y felicidad.

Por ello, no es descabellado decir que el inicio del nuevo año es uno de los momentos más complejos y desafiantes para el liderazgo –si no el que más-. Se trata de un instante absolutamente estratégico para el devenir de la compañía pues, aunque las metas a la medio y largo plazo aún queden lejanas, todo lo que ocurra en este ‘reinicio’ de la actividad puede marcar el futuro y la consecución de los objetivos al finalizar el año.

¿Cómo liderar y gestionar el talento en el ‘reinicio’ de la actividad? Siendo conscientes del momento tan retador que viven muchos líderes en estos primeros compases de 2025, desde Bros Group, firma especializada en selección, evaluación y desarrollo de talento –enfocados especialmente en el liderazgo-, resaltan seis prácticas esenciales para que los líderes puedan gestionar con éxito el ‘cambio de página’:

No es un folio completamente en blanco: no es del todo cierto que sea un folio en blanco. Se trata de una hoja que aún mantiene colores y trazos del ejercicio anterior. El trabajo bien hecho en ejercicios anteriores sigue presente en forma de aprendizajes, de métodos, relaciones con stakeholders, de nuevos negocios... en definitiva, en forma de cimientos sólidos sobre los que construir el presente y futuro de la organización. Es esencial recordar al equipo que cuentan con una base sólida que aporta tranquilidad y confianza para el nuevo año.

Y no es un reinicio completo a nivel financiero: puede que a nivel gráfico la cuenta esté a cero, pero la realidad es que, al igual que en el punto anterior, el vacío no es 100% real. Los logros y beneficios conseguidos en el pasado actúan como un colchón financiero que permite mantener estabilidad, invertir en proyectos futuros y garantizar la seguridad del equipo. Transmitir esta perspectiva puede reforzar la sensación de continuidad, estabilidad y confianza en el equipo.

Establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables... y a corto plazo: el inicio del año puede ser abrumador, por lo que es crucial marcar pequeños objetivos a muy corto plazo que generen confianza y sensación de progreso desde el primer momento. Estas metas inmediatas, diseñadas para ser alcanzables en las primeras semanas, ayudan al equipo a comenzar con motivación y a percibir que sus esfuerzos tienen un impacto tangible. Estos primeros logros reforzarán la moral y establecerán una dinámica positiva para el resto del año.

Reforzar la confianza con transparencia y datos optimistas: Iniciar el año reforzando la seguridad y motivación del equipo mediante una comunicación honesta, clara y enfocada en aspectos positivos. Compartir la visión general, los retos y las oportunidades, pero también destacar elementos concretos como la estabilidad financiera de la empresa, los buenos resultados del año anterior o la estabilidad de la plantilla. Además, si es posible, habla sobre nuevas inversiones o proyectos que demuestren un futuro prometedor.

Recordar el propósito de la compañía: Rocordar al equipo el "por qué" detrás de lo que hacen. Conectar los objetivos anuales con la misión y valores de la empresa da sentido al trabajo diario y refuerza el compromiso del talento. Este recordatorio puede ser especialmente poderoso al inicio de un nuevo ciclo.

Celebrar los logros del pasado: Antes de mirar hacia adelante, dedicar tiempo a reconocer los logros del año anterior. Valorar lo alcanzado motiva al equipo, reforzar su moral y reocrdar que tienen la capacidad de superar los desafíos del futuro.

“El inicio de año es un momento clave para toda organización. No solo por tratarse de un instante perfecto para reflexionar, planificar y conectar a los equipos con los objetivos del nuevo ejercicio, sino también porque son fechas clave a la hora de consolidar un equipo de trabajo motivado, cohesionado y comprometido con la marca”, explica Antonio Sagardoy, CEO de Bros Group.

Además, Sagardoy insiste en que el comienzo de año no es una ‘hoja en blanco’ absoluta: “Es cierto que el reinicio de la actividad puede generar cierta incertidumbre a nivel interno. Por ello resulta esencial que los líderes transmitan optimismo y confianza sobre el futuro. Aquellas empresas que hayan ‘hecho los deberes’, gestionado su negocio y su talento de forma óptima y hayan alcanzado sus objetivos en años anteriores partirán en ventaja siempre y cuando pongan en práctica una correcta estrategia de liderazgo”.

En definitiva, el inicio del año es una oportunidad única para los líderes de transformar incertidumbre en inspiración, estableciendo unas bases sólidas para el presente y futuro de la organización. En este sentido, la comunicación, la transparencia, el reconocimiento y la confianza serán sus principales armas para establecer una nueva hoja de ruta que se encamine hacia el éxito en el nuevo año.